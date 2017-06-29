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Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома

Названы самые востребованные профессии в Новокузнецке

Сегодня 11:28
1094
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
worklife.coloniallife.com

Специалисты рассказали, в каких сотрудниках нуждается Новокузнецк.

По данным Центра занятости населения, всего в городе 7 тысяч вакансий. Традиционно требуются рабочие руки (порядка 60 процентов), а также специалисты, служащие и руководители, сообщает novokuznetsk.su.

Наиболее высокий спрос отмечается в машиностроении и металлообработке, в строительстве, в торговле и общественном питании, в здравоохранении, в различных промышленных производствах, а также на транспорте, в сфере угледобычи, в образовании.

Очень востребованы врачи, руководители торговых предприятий, менеджеры, консультанты по страхованию, учителя, инженеры различных специализаций, бухгалтеры, конструкторы, юрисконсультанты, воспитатели, программисты и товароведы.

Среди рабочих профессий сохраняется спрос на водителей большегрузных автомобилей и автобусов. Кроме того, в Новокузнецке можно найти работу штукатура, повара, продавца, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, машиниста экскаватора и бульдозера, горнового ферросплавных печей, электромонтёра, монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций.

Комментарии 4
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Гость
28 0
Вакансии есть ВЕЗДЕ, проблема в том что зарплата к ним не прилагается :(
А так да, вакансий много...
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Читатель
1 0
Вакансий много, а когда берешь направление идешь к работодателю говорят уже кого то взяли. Врут и статистика не точная. Нахрена тогда это надо? Это для отчетности показатели.
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Кстати:
0 0
В 90-е годы была востребована смежная профессия слесаря- бухгалтера - днем ножик точить, ночью деньги считать.
Ну о-о-очень доходная и оплачиваемая работенка была.
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я
0 0
До этого писали, что все рванули учится на сварщиков, самая престижная профессия, а вакансий сварщиков что нет?
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