Специалисты рассказали, в каких сотрудниках нуждается Новокузнецк.

По данным Центра занятости населения, всего в городе 7 тысяч вакансий. Традиционно требуются рабочие руки (порядка 60 процентов), а также специалисты, служащие и руководители, сообщает novokuznetsk.su.

Наиболее высокий спрос отмечается в машиностроении и металлообработке, в строительстве, в торговле и общественном питании, в здравоохранении, в различных промышленных производствах, а также на транспорте, в сфере угледобычи, в образовании.

Очень востребованы врачи, руководители торговых предприятий, менеджеры, консультанты по страхованию, учителя, инженеры различных специализаций, бухгалтеры, конструкторы, юрисконсультанты, воспитатели, программисты и товароведы.

Среди рабочих профессий сохраняется спрос на водителей большегрузных автомобилей и автобусов. Кроме того, в Новокузнецке можно найти работу штукатура, повара, продавца, слесаря-ремонтника, электрогазосварщика, машиниста экскаватора и бульдозера, горнового ферросплавных печей, электромонтёра, монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций.