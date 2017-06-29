Водителям лучше заранее планировать маршрут — в Кемерове идут работы сразу на шести дорогах.
Проезжую часть чинят на Терешковой, Тухачевского, Алтайской, Бийской, Лесной и Гагарина.
«На ремонтируемых участках действует ограничение скорости 40 километров в час. Об этом водителей предупреждают специальные знаки, установленные на всём протяжении ремонтируемого участка», — рассказали ВашГород.ру в пресс-службе администрации Кемерова.
Пока неизвестно, когда завершат работы. Однако ремонт идёт с опережением графика, добавили в мэрии.
Как ранее писал ВашГород.ру, в Кемерове после перекрытия открыли Станционную.
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