Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома

Кемеровских водителей предупреждают о ремонте дорог на шести улицах

Сегодня 12:06
686
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Nikmedia.com.ua

Водителям лучше заранее планировать маршрут — в Кемерове идут работы сразу на шести дорогах.

Проезжую часть чинят на Терешковой, Тухачевского, Алтайской, Бийской, Лесной и Гагарина.

«На ремонтируемых участках действует ограничение скорости 40 километров в час. Об этом водителей предупреждают специальные знаки, установленные на всём протяжении ремонтируемого участка», — рассказали ВашГород.ру в пресс-службе администрации Кемерова.

Пока неизвестно, когда завершат работы. Однако ремонт идёт с опережением графика, добавили в мэрии.

Как ранее писал ВашГород.ру, в Кемерове после перекрытия открыли Станционную.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ