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Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома

Молодой хирург по ошибке удалила сибирячке здоровые органы

Сегодня 12:20
2000
Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
doctorportal.com.au

В Новосибирской области назревает большой медицинский скандал. Во время операции женщине удалили здоровые органы, теперь её ждёт пожизненная инвалидность.

Трагедия случилась в рабочем посёлке Краснозёрское, сообщают «НГС.Новости». 42-летняя Оксана Бугояк 21 июня отправилась на плановую операцию по удалению кисты, но уже 22 июня оказалась в реанимации в новосибирской больнице. Женщине по ошибке удалили мочеточники.

Вот что рассказала родственница Оксаны Татьяна:

«Заведующий урологического отделения (новосибирской областной больницы) Сергей Шкуратов объяснил, что в ходе операции в Краснозёрке были удалены по ошибке мочеточники. Один — на 8 см, другой — на 11 см. <…> Удалили вместе с ними и матку».

Как хирург мог допустить такую ошибку, непонятно. От комментариев отказались все — и главрач Краснозёрской ЦРБ Юрий Черемискин, и молодой хирург Екатерина Кресько. Но одну мысль журналистам врач всё же сообщила: «А как можно мочеточники убрать? Почитайте анатомию».

Но хотя все специалисты краснозёрской больницы анатомию однозначно читали, Оксану Бугояк это уже не спасёт. Сейчас сибирячка лежит в больнице с трубками в почках и специальными мешочками, куда из организма уходит моча. В таком состоянии ей придётся провести три месяца, потом будет операция, ещё через три месяца — вторая. Как жить и лечиться дальше, а главное — на какие деньги, она не знает.

До страшной операции Оксана вместе с мужем работала на местном пивзаводе, общая зарплата составляла 31 тысячу. Сейчас в перспективе у женщины — только пенсия по инвалидности. Она намерена устроить скандал на федеральном уровне и добиться увольнения Екатерины Кресько:

«Хочу, чтобы этот врач других людей больше не угробила. Не хочу, чтобы она работала. И это не единственный случай в нашей больнице. Новосибирские врачи просто не удивились, что с Краснозёрки приехала очередная жертва. Для них это уже не новость… Там очень большая смертность. Хотя больница современная, современная техника».

В областном минздраве сообщили — жалоб на хирурга Кресько за два года её работы не поступало, показатель летальности в краснозёрской больнице за 2016 год ниже среднего.

А юристы добавляют — операция «компетентного» доктора сделала молодую женщину инвалидом первой группы.

«Мы же понимаем, что в Краснозёрке нету такой медицины, да и семья, я так понимаю, не пышет денежными доходами, чтобы всё бросить и заниматься восстановлением здоровья одного члена семьи. Фактически эти медики у неё украли жизнь», — считает адвокат Инесса Рябинина.

По мнению экспертов, у Оксаны Бугояк есть шансы отсудить у больницы 1−3 млн руб., если дело дойдёт до суда.

Напомним, в марте 2016 года из-за неправильного диагноза в больнице умерла жительница Новосибирска Ирина Терещенко. Ей муж Дмитрий Терещенко отсудил у больницы 3 млн руб.

Комментарии 13
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Оттак!
13 0
А теперича пускай на место ставит, как хочет!
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stek
20 0
Вот таких ******* выпускают нынешние вузы...... Лучше уж своей смертью помереть.......
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Жесть
3 8
Ржунемогу: молодая хирург, удалили мочеточник
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сова
10 2
Как же это вдруг могли такое пропустить на всеобщее обсуждение? Видимо хорошо заплатили или у семьи связи хорошие. Стаж хирурга не две недели. Как она так могла провести операцию? Значит и этому хирургу вырезать всё тоже! Только так врачи будут думать прежде что-либо делать. И как же учат у нас в высших медицинских? А вот у нас в Новокузнецке, заведующий кардиологическим отделением 29 больницы, не смог определить проблем с сердцем, вообще ни каких. А оказалось что там образовался ревматизм сердца(порок сердца), который естественно по замыслу не признали. А списали на врождённый порок сердца. Только зав кардио его тоже не смог услышать и определить. Пациента оставили вообще без оказания мед помощи в тяжёлом состоянии. И ничего. И врач работает на своём месте, никто не понёс ответа за данные действия. И наши СМИ не стали освещать такие действия городских врачей. А Новосибирские новости конечно можно писать.
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Малахов
4 3
Как же это вдруг могли такое пропустить на всеобщее обсуждение? Видимо хорошо заплатили или у семьи связи хорошие. Стаж хирурга не две недели. Как она так могла провести операцию? Значит и этому хирургу вырезать всё тоже! Только так врачи будут думать прежде что-либо делать. И как же учат у нас в высших медицинских? А вот у нас в Новокузнецке, заведующий кардиологическим отделением 29 больницы, не смог определить проблем с сердцем, вообще ни каких. А оказалось что там образовался ревматизм сердца(порок сердца), который естественно по замыслу не признали. А списали на врождённый порок сердца. Только зав кардио его тоже не смог услышать и определить. Пациента оставили вообще без оказания мед помощи в тяжёлом состоянии. И ничего. И врач работает на своём месте, никто не понёс ответа за данные действия. И наши СМИ не стали освещать такие действия городских врачей. А Новосибирские новости конечно можно писать.
Уважаемая Татьяна,ждем вас на передаче "Пусть говорят" посвященной здравоохранению России,там вы можете на всю страну рассказать о своей проблеме.Наши редакторы в скором времени с вами свяжутся.
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Андрей
7 0
Вот они жертвы ЕГЭ всплывают су*#@,посадить с главврачом обоих,как можно было допустить такого ,,специалиста“ к операции вобще
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аватар
сова
0 1
Уважаемая Татьяна,ждем вас на передаче "Пусть говорят" посвященной здравоохранению России,там вы можете на всю страну рассказать о своей проблеме.Наши редакторы в скором времени с вами свяжутся.
Я не Татьяна. Моё имя другое, а то был просто ник. Клаву не сломал, писать ерунду?
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Я
0 6
Как же это вдруг могли такое пропустить на всеобщее обсуждение? Видимо хорошо заплатили или у семьи связи хорошие. Стаж хирурга не две недели. Как она так могла провести операцию? Значит и этому хирургу вырезать всё тоже! Только так врачи будут думать прежде что-либо делать. И как же учат у нас в высших медицинских? А вот у нас в Новокузнецке, заведующий кардиологическим отделением 29 больницы, не смог определить проблем с сердцем, вообще ни каких. А оказалось что там образовался ревматизм сердца(порок сердца), который естественно по замыслу не признали. А списали на врождённый порок сердца. Только зав кардио его тоже не смог услышать и определить. Пациента оставили вообще без оказания мед помощи в тяжёлом состоянии. И ничего. И врач работает на своём месте, никто не понёс ответа за данные действия. И наши СМИ не стали освещать такие действия городских врачей. А Новосибирские новости конечно можно писать.
Ну не сдохла же ? И чо ноешь ?
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сова
2 0
Ну не сдохла же ? И чо ноешь ?
А ты на себя прикинь или на свою маму, ребёнка. Посмотрим как заноешь ты! Если бы ничего не понимала в медицине, то могла бы и сдохнуть, это ведь дело такое. А ты беспокойся теперь о том чтобы попасть к такому врачу при случае болезни.
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Я
2 5
А ты на себя прикинь или на свою маму, ребёнка. Посмотрим как заноешь ты! Если бы ничего не понимала в медицине, то могла бы и сдохнуть, это ведь дело такое. А ты беспокойся теперь о том чтобы попасть к такому врачу при случае болезни.
Чо прикинуть ? Обсирать достойных людей в интернете, как ты ? Ну ты и дура, сова
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Маруся
2 0
Настало время врачей с купленными дипломами. Чему удивляться? Везде корупция, а страдают простые люди..
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lex
2 0
Ну не сдохла же ? И чо ноешь ?
А ежели вам, коли вы мужеского пола, вместо гланд, кое-что пониже пупка отхватить? Ныть не будете? Миллиона вам хватит?
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Я
0 1
А ежели вам, коли вы мужеского пола, вместо гланд, кое-что пониже пупка отхватить? Ныть не будете? Миллиона вам хватит?
Тебе уже отхватили ? Поделись впечатлениями )
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