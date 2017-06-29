В Новосибирской области назревает большой медицинский скандал. Во время операции женщине удалили здоровые органы, теперь её ждёт пожизненная инвалидность.

Трагедия случилась в рабочем посёлке Краснозёрское, сообщают «НГС.Новости». 42-летняя Оксана Бугояк 21 июня отправилась на плановую операцию по удалению кисты, но уже 22 июня оказалась в реанимации в новосибирской больнице. Женщине по ошибке удалили мочеточники.

Вот что рассказала родственница Оксаны Татьяна:

«Заведующий урологического отделения (новосибирской областной больницы) Сергей Шкуратов объяснил, что в ходе операции в Краснозёрке были удалены по ошибке мочеточники. Один — на 8 см, другой — на 11 см. <…> Удалили вместе с ними и матку».

Как хирург мог допустить такую ошибку, непонятно. От комментариев отказались все — и главрач Краснозёрской ЦРБ Юрий Черемискин, и молодой хирург Екатерина Кресько. Но одну мысль журналистам врач всё же сообщила: «А как можно мочеточники убрать? Почитайте анатомию».

Но хотя все специалисты краснозёрской больницы анатомию однозначно читали, Оксану Бугояк это уже не спасёт. Сейчас сибирячка лежит в больнице с трубками в почках и специальными мешочками, куда из организма уходит моча. В таком состоянии ей придётся провести три месяца, потом будет операция, ещё через три месяца — вторая. Как жить и лечиться дальше, а главное — на какие деньги, она не знает.

До страшной операции Оксана вместе с мужем работала на местном пивзаводе, общая зарплата составляла 31 тысячу. Сейчас в перспективе у женщины — только пенсия по инвалидности. Она намерена устроить скандал на федеральном уровне и добиться увольнения Екатерины Кресько:

«Хочу, чтобы этот врач других людей больше не угробила. Не хочу, чтобы она работала. И это не единственный случай в нашей больнице. Новосибирские врачи просто не удивились, что с Краснозёрки приехала очередная жертва. Для них это уже не новость… Там очень большая смертность. Хотя больница современная, современная техника».

В областном минздраве сообщили — жалоб на хирурга Кресько за два года её работы не поступало, показатель летальности в краснозёрской больнице за 2016 год ниже среднего.

А юристы добавляют — операция «компетентного» доктора сделала молодую женщину инвалидом первой группы.

«Мы же понимаем, что в Краснозёрке нету такой медицины, да и семья, я так понимаю, не пышет денежными доходами, чтобы всё бросить и заниматься восстановлением здоровья одного члена семьи. Фактически эти медики у неё украли жизнь», — считает адвокат Инесса Рябинина.

По мнению экспертов, у Оксаны Бугояк есть шансы отсудить у больницы 1−3 млн руб., если дело дойдёт до суда.

Напомним, в марте 2016 года из-за неправильного диагноза в больнице умерла жительница Новосибирска Ирина Терещенко. Ей муж Дмитрий Терещенко отсудил у больницы 3 млн руб.