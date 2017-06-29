Россияне стремительно беднеют.
Численность жителей страны, живущих за чертой бедности, выросла в первом квартале 2017 года на 2 миллиона человек. Сегодня их насчитывается 22 миллиона. Доля бедных составляет 15 процентов населения. Об этом заявила председатель Счётной палаты Татьяна Голикова, пишет Лента.ру.
Однако официальные прогнозы, по словам Голиковой, оптимистичные. Доля людей, получающих меньше прожиточного минимума, должна сократиться до 12,9 процента. По данным Росстата, в 2016 году подобные доходы были у 13,5 процента населения.
Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении прожиточного минимума в России и в Кузбассе в первом квартале 2017 года.
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За счет голодных смертей что-ли?
То-то !?
(Помните, как в рязанckoi школе после первого общероссийского митинга директор школы спрашивает 16-ти летних учеников: А вы при других-то правителях жили лучше ???? Школьник отвечает: Да мы и родились-то при одном и том же ... !)
За счет голодных смертей что-ли?