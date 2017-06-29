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Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома

В России выросло число бедных

Сегодня 12:30
535
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
w-n.com.ua

Россияне стремительно беднеют.

Численность жителей страны, живущих за чертой бедности, выросла в первом квартале 2017 года на 2 миллиона человек. Сегодня их насчитывается 22 миллиона. Доля бедных составляет 15 процентов населения. Об этом заявила председатель Счётной палаты Татьяна Голикова, пишет Лента.ру.

Однако официальные прогнозы, по словам Голиковой, оптимистичные. Доля людей, получающих меньше прожиточного минимума, должна сократиться до 12,9 процента. По данным Росстата, в 2016 году подобные доходы были у 13,5 процента населения.

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении прожиточного минимума в России и в Кузбассе в первом квартале 2017 года.

Комментарии 7
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Железный
5 1
Пойду застрелюсь, в моей смерти прошу винить журналистов ВГ, довели
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И чо?
3 1
Пойду застрелюсь, в моей смерти прошу винить журналистов ВГ, довели
Ржаветь ли чо ли начал?
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Сергей
13 0
"Доля людей, получающих меньше прожиточного минимума, должна сократиться до 12,9 процента".
За счет голодных смертей что-ли?
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Прохожий
4 0
А кто интересно виноват в этом?Наверное снова Обама?
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Я так кумекаю:
8 0
В этом вины Путина конечно нет, но непосредственная и прямая заслуга, думаю, есть. Гарантом быть в беднейшей стране что- нибудь пробовал ?
То-то !?
(Помните, как в рязанckoi школе после первого общероссийского митинга директор школы спрашивает 16-ти летних учеников: А вы при других-то правителях жили лучше ???? Школьник отвечает: Да мы и родились-то при одном и том же ... !)
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гы?
1 0
"Доля людей, получающих меньше прожиточного минимума, должна сократиться до 12,9 процента".
За счет голодных смертей что-ли?
а ты думал кооператив "Озеро" с тобой поделится?
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Я
0 0
Раз цены на все растут, значит бедных еще мало, не плачьтесь.
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