С актуальным вопросом о подорожании проезда в маршрутках в редакцию написал читатель Михаил С.
«С 15 июля у нас проезд в маршрутках станет 25 рублей. Я примерно посчитал, на сколько больше, выходит нехилая сумма, так что, пересяду на муниципальный транспорт. А вы будете по-прежнему ездить в маршрутка, или тоже перейдёте на городские автобусы?» — спрашивает новокузнечанин.
Напомним, в Новокузнецке с 15 июля подорожает проезд в маршрутках.
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Вы лучше побеспокойтесь о тех, кто не сирый, не убогий, не "дитя Тулея", т.е. обычные работающие горожане, не имеющие никаких льгот - вот им сейчас придется тяжко....
Вы лучше побеспокойтесь о тех, кто не сирый, не убогий, не "дитя Тулея", т.е. обычные работающие горожане, не имеющие никаких льгот - вот им сейчас придется тяжко....