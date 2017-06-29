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Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома

Ездить за 25 рублей или выбрать муниципальный транспорт — вопрос дня

Сегодня 12:56
1078
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Download-pictures.net

С актуальным вопросом о подорожании проезда в маршрутках в редакцию написал читатель Михаил С.

«С 15 июля у нас проезд в маршрутках станет 25 рублей. Я примерно посчитал, на сколько больше, выходит нехилая сумма, так что, пересяду на муниципальный транспорт. А вы будете по-прежнему ездить в маршрутка, или тоже перейдёте на городские автобусы?» — спрашивает новокузнечанин.

Напомним, в Новокузнецке с 15 июля подорожает проезд в маршрутках.

Если вы хотите, чтобы ваш вопрос попал в рубрику, присылайте его нам на почту news@vashgorod.ru или в «предложку» нашей группы во «ВКонтакте» с пометкой «Вопрос дня».

Комментарии 32
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Лапуся
24 1
Пешком буду ходить пока лето!Для здоровья хорошо!А потом на муниципальном ездить!
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Бусина
7 12
Пешком буду ходить пока лето!Для здоровья хорошо!А потом на муниципальном ездить!
Аха, еще палки-скандинавки у губера попросите!!!
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сова
20 5
Муниципалов фиг дождёшься. У нас идти до остановки общественного транспорта очень далеко. Ребёнок на машине на работу ездит. Ну, а мне придётся ходить, чтобы по делам, в город попасть иногда. Цена очень завышена. А транспорт маршруток оставляет желать лучшего, опасно даже ездить на них.
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сова
0 3
Муниципалов фиг дождёшься. У нас идти до остановки общественного транспорта очень далеко. Ребёнок на машине на работу ездит. Ну, а мне придётся ходить, чтобы по делам, в город попасть иногда. Цена очень завышена. А транспорт маршруток оставляет желать лучшего, опасно даже ездить на них.
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Читатель
17 1
Принципиально буду садиться в халяву, у нас по району их много, а 20, 5,345 пусть подавятся
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stek
10 3
Козлов - монополистов надо учить рублем, поэтому по возможности буду ходить пешком..... А когда придется ездить, пусть подавятся моим "четвертным"......
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Лёвушка
16 1
В соседнем Новосибирске ПАЗики ходят как муниципальный транспорт, да и то в основном в ближайший пригород (Раздольное, Гусинный брод, Пашино). В основном ЛиАЗы и старые китайцы и корейцы. Проезд там составляет 19 рублей в таких автобусах. В троллейбусах и трамваях по 18 рублей. А в качестве маршруток ездят Мерседесы, Фольцвагены, Форды, Фиаты, ГАЗели и им подобные с ценой проезда от 25 рублей до 65 рублей в зависимости от расстояния. Мне кажется местным "транспортникам" надо бы перенять опыт соседнего города. Глядишь, может чего и путнее выйдет.
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сова
6 2
А мне нравится как сделали в Междуреченске. Там все льготники ездят на любом идущем транспорте бесплатно! И не надо стоять ждать муниципального. Почему не могут сделать так у нас? Ведь это так удобно и забота о здоровье населения.
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читательница
3 0
А сколько будет стоит проезд по транспортной карте, и останется ли она????????????????????????????????
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Татьяна
2 2
Муниципалов фиг дождёшься. У нас идти до остановки общественного транспорта очень далеко. Ребёнок на машине на работу ездит. Ну, а мне придётся ходить, чтобы по делам, в город попасть иногда. Цена очень завышена. А транспорт маршруток оставляет желать лучшего, опасно даже ездить на них.
Тебе полезно, сеструха, а то разжирела
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Читатель
1 1
А сколько будет стоит проезд по транспортной карте, и останется ли она????????????????????????????????
22 рубля
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Татьяна
3 2
А мне нравится как сделали в Междуреченске. Там все льготники ездят на любом идущем транспорте бесплатно! И не надо стоять ждать муниципального. Почему не могут сделать так у нас? Ведь это так удобно и забота о здоровье населения.
Ага, ты со своей липовой инвалидностью бесплатно собралась ездить ? Губу закатай !
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сова
0 4
Ага, ты со своей липовой инвалидностью бесплатно собралась ездить ? Губу закатай !
А ты тоже хочешь липовую инвалидность, приходи тебе сделают. Приходится ездить бесплатно, куда деваться?
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Гертруда
8 1
Объявить бойкот крохоборам!
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Педагог
7 0
Уважаемая администрация города! Посчитайте на досуге сколько будет стоить проезд школьника в школу в оба конца?
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Илья
7 2
Надо перевозчиков Москвичей или Питерцев запустить, тогда порядок и цены за проезд будут адекватные
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Е.А.
5 0
Пересяду на муниципальный транспорт ,расписание в смартфоне
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павел
2 0
В Новокузнецке будет 25, а в Кемерово так и останется 18? Города примерно одинаковы.
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Татьяна
2 3
А ты тоже хочешь липовую инвалидность, приходи тебе сделают. Приходится ездить бесплатно, куда деваться?
Я ж не бухаю так, как ты, сеструха
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В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Я. М. Свердлов
1 0
Граждане российской Федерации, я не перестаю вам удивляться, вы сидите, как мышки в норках и строчите комментарии, что нужно жаловаться и все будет хорошо, но при этом забываете, что эти жалобы направляются тем же чиновникам, которые все это допускают!!! Вы совсем забыли, что все их законы это не более чем бумага для прикрытия своих теплых кресел, а для нас обычных граждан это то чего мы боимся, т е они играют с одним нашим чувством и это страх!!! Страх потерять свободу, деньги, показаться не таким, как все и т д.!!! Но если 70% процентов россиян поднимутся, откажутся работать, то кто они без нас??? Они никто, такие же люди, просто у них нет ограничений (страхов), так было всегда ВСТАЛ НАРОД, власть села!!!
ответить
аватар
321
1 0
Аха, еще палки-скандинавки у губера попросите!!!
Засунь их себе в ж....!
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кузнецкий
3 0
Уважаемая администрация города! Посчитайте на досуге сколько будет стоить проезд школьника в школу в оба конца?
Администрация своих детишек на крузаках учиться возит!
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кузнецкий
0 0
В Новокузнецке будет 25, а в Кемерово так и останется 18? Города примерно одинаковы.
Так там дотации, ведь в Кемерове денег побольше.
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Вот вот!
0 0
Муниципалов фиг дождёшься. У нас идти до остановки общественного транспорта очень далеко. Ребёнок на машине на работу ездит. Ну, а мне придётся ходить, чтобы по делам, в город попасть иногда. Цена очень завышена. А транспорт маршруток оставляет желать лучшего, опасно даже ездить на них.
Муниципалов чиновники будут изо всех сил тормозить! А за это на карманные расходы получать.
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Алексей
3 0
Надо объявлять бойкот крохоборам! Принципиально по возможности ходить пешком, на машине, на муниципальном транспорте.
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Ник
2 0
Семьей тогда лучше на такси доехать, 100 рублей... Зато с комфортом
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кузя
0 0
так на такси по району даже дешевле будет, т.к. у них цена 75-80 руб.
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Митрич
1 0
Пешком буду ходить пока лето!Для здоровья хорошо!А потом на муниципальном ездить!
Все бы ничего, но вы думаете что муниципалы не завоют? Тем более что дорожка проторена: достаточно прийти в администрацию и поплакаться в жилетку... Тоже захочется не просто хлеба, а с маслом и с икрой.... :-)))
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Митрич
0 1
Уважаемая администрация города! Посчитайте на досуге сколько будет стоить проезд школьника в школу в оба конца?
Вот только не надо "ля-ля" про школьников! Уж кто-кто , а эта категория ездит практически нахаляву (за 100 рублей - цена проездного на месяц). Даже если они подорожают хотя бы до 150 рублей, это все равно "ни о чем"....
Вы лучше побеспокойтесь о тех, кто не сирый, не убогий, не "дитя Тулея", т.е. обычные работающие горожане, не имеющие никаких льгот - вот им сейчас придется тяжко....
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Митрич
3 0
Граждане российской Федерации, я не перестаю вам удивляться, вы сидите, как мышки в норках и строчите комментарии, что нужно жаловаться и все будет хорошо, но при этом забываете, что эти жалобы направляются тем же чиновникам, которые все это допускают!!! Вы совсем забыли, что все их законы это не более чем бумага для прикрытия своих теплых кресел, а для нас обычных граждан это то чего мы боимся, т е они играют с одним нашим чувством и это страх!!! Страх потерять свободу, деньги, показаться не таким, как все и т д.!!! Но если 70% процентов россиян поднимутся, откажутся работать, то кто они без нас??? Они никто, такие же люди, просто у них нет ограничений (страхов), так было всегда ВСТАЛ НАРОД, власть села!!!
Ну да, оракул ты наш, только ты забываешь, что когда "встает" народ а власть "садится," начинается гражданская война со всеми вытекающими.... Или напомнить уроки истории?
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Митрич
1 0
Надо перевозчиков Москвичей или Питерцев запустить, тогда порядок и цены за проезд будут адекватные
А вот сейчас, после объявления о повышении до уровня "средних по России", это предложение вновь выходит на передний план и становится актуальным, ибо главным критерием против питерцев в свое время был аргумент о том, что с их приходом цена вырастет сразу... Сейчас, когда местные извозчики "пошли ва-банк", питерцы вновь становятся привлекательной альтернативой...
ответить
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Педагог
0 0
Вот только не надо "ля-ля" про школьников! Уж кто-кто , а эта категория ездит практически нахаляву (за 100 рублей - цена проездного на месяц). Даже если они подорожают хотя бы до 150 рублей, это все равно "ни о чем"....
Вы лучше побеспокойтесь о тех, кто не сирый, не убогий, не "дитя Тулея", т.е. обычные работающие горожане, не имеющие никаких льгот - вот им сейчас придется тяжко....
Уважаемый Митрич! Отвечаю на ваш вопрос: Заводской район - ходит один муниципальный автобус"11" и то по расписанию. Школьники под это расписание не попадают + трамвай номер 10. Остальные маршрутки.
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