С актуальным вопросом о подорожании проезда в маршрутках в редакцию написал читатель Михаил С.

«С 15 июля у нас проезд в маршрутках станет 25 рублей. Я примерно посчитал, на сколько больше, выходит нехилая сумма, так что, пересяду на муниципальный транспорт. А вы будете по-прежнему ездить в маршрутка, или тоже перейдёте на городские автобусы?» — спрашивает новокузнечанин.

Напомним, в Новокузнецке с 15 июля подорожает проезд в маршрутках.

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