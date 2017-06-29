В администрации Новокузнецка также уточнили, ждать ли горожанам праздничного фейерверка.

Поздравить Новокузнецк с 399-летием приедут Владимир Маркин и Сергей Скачков (группа «Земляне»). Столичные музыканты выступят на вечернем праздничном концерте, который состоится 1 июля. Он начнётся в 19:00 на площади общественных мероприятий Центрального района. Об этом ВашГород.ру рассказали в пресс-службе администрации города.

Долгожданный фейерверк состоится. Залпы салюта прогремят после завершения концерта в 24:00.

Подробную программу празднования Дня города в Новокузнецке можно посмотреть здесь.

К слову, о звёздах. Сотрудники редакции ВашГород.ру навскидку вспомнили по две песни от каждого исполнителя — «Трава у дома» и «Каскадёры», «Сиреневый туман» и «Готов целовать песок».

Дорогие читатели, а какие песни группы «Земляне» и Владимира Маркина помните вы?