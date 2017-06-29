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Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома

Стало известно, кто из звёзд выступит на Дне города в Новокузнецке

Сегодня 13:00
1593
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
eventor.ru

В администрации Новокузнецка также уточнили, ждать ли горожанам праздничного фейерверка.

Поздравить Новокузнецк с 399-летием приедут Владимир Маркин и Сергей Скачков (группа «Земляне»). Столичные музыканты выступят на вечернем праздничном концерте, который состоится 1 июля. Он начнётся в 19:00 на площади общественных мероприятий Центрального района. Об этом ВашГород.ру рассказали в пресс-службе администрации города.

Долгожданный фейерверк состоится. Залпы салюта прогремят после завершения концерта в 24:00.

Подробную программу празднования Дня города в Новокузнецке можно посмотреть здесь.

К слову, о звёздах. Сотрудники редакции ВашГород.ру навскидку вспомнили по две песни от каждого исполнителя — «Трава у дома» и «Каскадёры», «Сиреневый туман» и «Готов целовать песок».

Дорогие читатели, а какие песни группы «Земляне» и Владимира Маркина помните вы?

Комментарии 22
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Оксана И.
13 11
Это же мои любимые исполнители, ура!
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Вольф
6 0
Это же мои любимые исполнители, ура!
Звёздыыыы, которые мы заслужили вместе с тобой)))
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Витя
8 0
А где оно "ДНО" города? куда плыть слушать?
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Пардон
3 2
А где оно "ДНО" города? куда плыть слушать?
Витя, тебе надо выйти
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Шкет
14 0
я согласен. батя с мамкой придут послушают - будут довольны. а молодежи, что делать? хоть бы кого привезли посовременней кого не надо от нафталина чистить.
ответить
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Блашик
9 0
я согласен. батя с мамкой придут послушают - будут довольны. а молодежи, что делать? хоть бы кого привезли посовременней кого не надо от нафталина чистить.
Какие деньги - такие и звезды.
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пуся
3 2
я согласен. батя с мамкой придут послушают - будут довольны. а молодежи, что делать? хоть бы кого привезли посовременней кого не надо от нафталина чистить.
Себя почисти от нафталина. Я так с удовольствием послушаю землян, хоть и отношусь к молодежи.
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Гы гы гы
3 2
я согласен. батя с мамкой придут послушают - будут довольны. а молодежи, что делать? хоть бы кого привезли посовременней кого не надо от нафталина чистить.
Пиво своё сосите
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Гы гы гы
2 2
Какие деньги - такие и звезды.
Не гунди
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коренная жительница
9 1
Не стоит тратить деньги на приезжих и фейерверк, денег и так в казне очень мало. Пустите их лучше на дороги во дворах. У нас своих вокалистов и групп достаточно, которые не хуже заезжих поют.
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Дон Хенаро 44042
2 5
Даешь ДДТ или Макаревича!!!!
Зачем стариканов от попсы везете)))
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Вау!
0 1
Опять уже давным давно сбитые лётчики почтят своим присутствием.
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аватар
Вау!
1 0
Опять уже давным давно сбитые лётчики почтят своим присутствием.
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Вс
0 0
Программа дня города в этом же стиле будет?
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Бусина
2 0
Дон Хенаро:
Даешь ДДТ или Макаревича!!!!
Зачем стариканов от попсы везете)))
Еще чего!!! гундосова барана тут не хватало!!
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сова
1 1
Дон Хенаро:
Даешь ДДТ или Макаревича!!!!
Зачем стариканов от попсы везете)))
Кого ? Да пошёл он в тундру, гнида
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Ledi Di
1 0
Ппц...Старперов двух пригласили..Вообще обнищал город!
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бревно Ленина
0 0
Пусть споют "С неба звёздочка упала". Очень нравица
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Митрич
4 0
Дон Хенаро:
Даешь ДДТ или Макаревича!!!!
Зачем стариканов от попсы везете)))
Отвали со своим Макаревичем с ДДТ впридачу! еще на Дне города на либерастов не смотрели.....
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Мдя
0 0
Ппц...Старперов двух пригласили..Вообще обнищал город!
Ты на себя в зеркало глянь, крысотка
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бревно Ленина
0 0
Дон Хенаро:
Даешь ДДТ или Макаревича!!!!
Зачем стариканов от попсы везете)))
Был бы хозяин добрый, тогда и хороших гостей позвать не впадлу.
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