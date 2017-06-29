В администрации Новокузнецка также уточнили, ждать ли горожанам праздничного фейерверка.
Поздравить Новокузнецк с 399-летием приедут Владимир Маркин и Сергей Скачков (группа «Земляне»). Столичные музыканты выступят на вечернем праздничном концерте, который состоится 1 июля. Он начнётся в 19:00 на площади общественных мероприятий Центрального района. Об этом ВашГород.ру рассказали в пресс-службе администрации города.
Долгожданный фейерверк состоится. Залпы салюта прогремят после завершения концерта в 24:00.
Подробную программу празднования Дня города в Новокузнецке можно посмотреть здесь.
К слову, о звёздах. Сотрудники редакции ВашГород.ру навскидку вспомнили по две песни от каждого исполнителя — «Трава у дома» и «Каскадёры», «Сиреневый туман» и «Готов целовать песок».
Дорогие читатели, а какие песни группы «Земляне» и Владимира Маркина помните вы?
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Зачем стариканов от попсы везете)))
Даешь ДДТ или Макаревича!!!!
Зачем стариканов от попсы везете)))
Даешь ДДТ или Макаревича!!!!
Зачем стариканов от попсы везете)))
Даешь ДДТ или Макаревича!!!!
Зачем стариканов от попсы везете)))
Даешь ДДТ или Макаревича!!!!
Зачем стариканов от попсы везете)))