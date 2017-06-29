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Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома

В Кемерове станет больше мест отдыха у воды

Сегодня 14:02
135
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
user.vse42.ru

В Кемерове откроются три места организованного отдыха у воды.

Одно из них — «Притомское» — расположено на левом берегу Томи в районе Кузбасского моста со стороны Притомского проспекта. Вторая зона отдыха — «Берендей» — находится на берегу реки за озером Красным. Их техническое освидетельствование специалисты проведут в ближайшее время, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ещё одно место отдыха откроется на острове Кемеровский. Оно будет доступно для горожан после установки моста.

Для этого необходимо, чтоб уровень воды в реке понизился. При достижении необходимых показателей специалисты приступят к его установке, — отметили в мэрии.

Сегодня для кемеровчан работают два места отдыха у воды. Это «Чайка» в Центральном районе города и зона организованного отдыха на озере Красном. Их пригодность и безопасность подтверждены, территория в границах мест отдыха благоустроена, рельеф дна обследован водолазами и очищен от мусора.

Комментарии 1
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Андрей
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