30-градусная жара постепенно начнёт спадать, ветер усилится, пройдут дожди.

О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 30 июня, ночью по югу области, а днём в большинстве районов ожидаются небольшие и умеренные дожди. В горах по югу местами пройдут грозы, возможен град. Юго-западный ветер с переходом на северо-западный при грозе усилится до 13−18 метров в секунду.

Ночные температуры составят +12…+17 градусов. Днём воздух прогреется до +21,+26, местами по области до +31.

В субботу, 1 июля, с прохождением зоны холодного фронта сохранятся дожди, грозы. Ветер изменит своё направление с юго-западного на северо-западный умеренный, порывы достигнут 15−20 метров в секунду.

Ночью синоптики прогнозируют 14…19 градусов выше ноля, днём — до +25…+30 градусов.

В воскресенье, 2 июля, с прохождением следующего холодного фронта сохранится понижение температуры воздуха. Западный ветер усилится до 18−23 метров в секунду.

Ночью температура понизится до +11…+16. Днём столбик термометра не поднимется выше +25 градусов.

В понедельник, 3 июля, погоду в области будет определять холодный воздух с районов Арктики. Местами сохранятся дожди от небольших до умеренных, ветер западных направлений, умеренный.

Ночные температуры сохранятся на уровне +10…+15. Днём ожидается 20…25 градусов тепла.