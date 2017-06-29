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Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома

В Кемерове строят мост до популярного пляжа

Сегодня 14:52
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Кемерова

Спасатели начали строительство понтонного моста, который соединит Кемеровский остров и набережную.

Пока что готовятся к проектным отметкам блоки и канаты, которые будут удерживать конструкцию моста. Затем начнётся монтаж понтонных блоков.

Как сообщили ВашГород.ру в пресс-службе администрации Кемерова, установка моста займёт от 2 до 3 дней. И затем кемеровчанам будет удобно добраться до любимого места отдыха.

Как мы уже сообщали, на Кемеровском острове появится пляж. Также в городе откроют два других места отдыха.

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