В деревне Афонино Кстовского района Нижегородской области установлен первый в России мост из алюминия.

Его длина 38 метров, ширина — 6,5 метра. Вес моста в три раза легче стальных аналогов — 22 тонны, что означает снижение нагрузки на опорные конструкции. Ожидается, что второй алюминиевый мост будет возведен также в Афонино в ближайшие недели.

Изготовителем алюминиевых конструкций выступила строительная компания «ГС-Резерв» (г. Чебоксары), а поставщиком металла — ОК РУСАЛ, АО «Алюминий Металлург Рус» (г. Белая Калитва) и АО «Арконик СМЗ» (г. Самара).

Пролетные строения для двух алюминиевых мостов были изготовлены за полтора месяца. Затем в течение двух недель велась сборка всей конструкции моста, после чего его разобрали на крупноузловые элементы для транспортировки к месту установки. Монтаж занял всего лишь два часа.

Финальная стадия по введению моста в эксплуатацию состоялась 27 июня. Пролетное строение было предъявлено заказчику — ГКУ Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» и принято Ростехнадзором.

Алюминиевые пешеходные мосты обладают целым набором преимуществ по сравнению со стальными: высокие антикоррозийные свойства, низкие эксплуатационные издержки, минимальные сроки установки, длительный срок службы. Более того, алюминий в отличие от стали при температуре минус 35−40°С увеличивает свою прочность, что является конкурентным преимуществом при строительстве в районах с суровым климатом.

«Алюминиевый мост — для России новый и в некоторой степени даже революционный продукт, в то время как за рубежом подобные конструкции эксплуатируются не один десяток лет. РУСАЛ совместно с участниками Алюминиевой ассоциации убеждены, что преимущества, которыми обладают алюминиевые мосты, будут оценены по достоинству, и в ближайшее время их количество стремительно увеличится», — отметил директор РУСАЛа по сбыту в России и странах СНГ Роман Андрюшин.

по информации пресс-службы «РУСАЛ — Новокузнецкий алюминиевый завод»