Материнский капитал, возможно, начнут выдавать на руки.
Это сейчас обсуждают в Совете Федерации. Немало граждан просили о получении маткапитала на руки, сказала спикер Валентина Матвиенко.
«Немало обращений, в которых граждане ставят вопрос о возможности выдачи средств материнского капитала на руки. Их следует внимательно изучить, и это делается», — цитирует Валентину Матвиенко «Российская газета».
Вместе с тем есть риск, что маткапитал начнут использовать для личных целей В Совфеде сейчас думают, как контролировать использование этих денег по назначению.
Также сейчас обсуждают вопрос о продлении материнского капитала после 2018 года.
Как уже сообщал ВашГород.ру, сейчас в правительстве решают судьбу материнского капитала и яслей.
Зато в России сократились сроки выдачи маткапитала.
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