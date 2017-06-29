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Выходные в Новосибирске пройдут под раскаты грома

В России снова хотят поменять маткапитал

Сегодня 15:35
637
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Foto-klumb.ru

Материнский капитал, возможно, начнут выдавать на руки.

Это сейчас обсуждают в Совете Федерации. Немало граждан просили о получении маткапитала на руки, сказала спикер Валентина Матвиенко.

«Немало обращений, в которых граждане ставят вопрос о возможности выдачи средств материнского капитала на руки. Их следует внимательно изучить, и это делается», — цитирует Валентину Матвиенко «Российская газета».

Вместе с тем есть риск, что маткапитал начнут использовать для личных целей В Совфеде сейчас думают, как контролировать использование этих денег по назначению.

Также сейчас обсуждают вопрос о продлении материнского капитала после 2018 года.

Как уже сообщал ВашГород.ру, сейчас в правительстве решают судьбу материнского капитала и яслей.

Зато в России сократились сроки выдачи маткапитала.

Комментарии 2
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Лидер
3 0
Зачем выдавать маткапитал наличными? Есть семьи неблагополучные,получат и прогуляют,а детям ничего не останется.Необходимо тщательно разработать и изучить данный вопрос,а то получится как всегда.....
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Анна
1 0
Маткапитал перестали индексировать, так дайте возможность вкладывать его в банк под проценты.
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