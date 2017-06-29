Материнский капитал, возможно, начнут выдавать на руки.

Это сейчас обсуждают в Совете Федерации. Немало граждан просили о получении маткапитала на руки, сказала спикер Валентина Матвиенко.

«Немало обращений, в которых граждане ставят вопрос о возможности выдачи средств материнского капитала на руки. Их следует внимательно изучить, и это делается», — цитирует Валентину Матвиенко «Российская газета».

Вместе с тем есть риск, что маткапитал начнут использовать для личных целей В Совфеде сейчас думают, как контролировать использование этих денег по назначению.

Также сейчас обсуждают вопрос о продлении материнского капитала после 2018 года.

Как уже сообщал ВашГород.ру, сейчас в правительстве решают судьбу материнского капитала и яслей.

Зато в России сократились сроки выдачи маткапитала.