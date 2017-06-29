Ребёнок получил травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошёл в Кировском район города в четверг, 29 июня. Пока мама мальчика находилась в ванной, он с помощью стула взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Конструкция не выдержала, в результате ребёнок упал на улицу с высоты пятого этажа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку. По её результатам будет принято процессуальное решение.

Полицейские обращаются к родителям малышей с просьбой быть предельно внимательными и никогда не оставлять детей без присмотра. Они также напоминают, что если в подобных происшествиях будет установлена вина родителей, их привлекут к ответственности вплоть до уголовной.