Путешественник из Новокузнецка Константин Фёдоров пересёк границу Монголии.

На это у него ушло немногим более двух недель. По пути Константин успел побывать в Кемерове, Ачинске, Красноярске и Иркутске. За всё это время наш герой не потратил ни рубля на дорогу, и только 160 рублей на питание (как мы уже писали, на пути Константин питается сухпайками).

Публикация от Константин Фёдоров (@konstantin_fedorov_) Июн 29 2017 в 12:21 PDT

Впервые новокузнечанин рассказал, с какими трудностями встречается в путешествии.

«Сильная жара и необходимость нести более 20 килограммов вещей и снаряжения быстро утомляют организм. Подвозят меня не более 5−10% проезжающих транспортных средств» — написал Константин на своей страничке во «ВКонтакте».

Однако поддержка земляков даёт ему силы в пути, добавил мужчина.

Публикация от Константин Фёдоров (@konstantin_fedorov_) Июн 22 2017 в 8:57 PDT

Больше всего на пути новокузнечанина восхитило и, одновременно, расстроило, озеро Байкал.

«Уникальное место по многим параметрам, несомненно, потрясающая энергетика, но некоторые моменты огорчают. Китайцев и их собственности здесь уже больше, чем у местного населения, которое зачастую пьёт от безработицы. У людей проблемы с водоснабжением (и это в таком месте!). Почти нигде на острове нет мусорных контейнеров или, хотя бы, урн. Некогда заповедные и особо охраняемые места теперь открыты для всех и контроля нет, а это ничего хорошего не сулит", — поделился новокузнечанин.

Дальнейший маршрут Константин держит в секрете. Но редакция ВашГород.ру обещает следить за путешествием новокузнечанина и рассказывать о самых интересных его приключениях.