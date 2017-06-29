В России увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ).
С 1 июля он повысится на 300 рублей — до 7,8 тысячи рублей, сообщают федеральные СМИ. Месячная зарплата россиян не может быть ниже этой суммы.
В Кузбассе величина МРОТ должна быть пересмотрена в каждой организации области. Контроль за выполнением требования законодательства возложен на муниципалитеты и профсоюзы, сообщает пресс-служба областной администрации.
Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что в ближайшие несколько лет минимальный размер оплаты труда должен составить около 11 тысяч рублей.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.