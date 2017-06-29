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Минимальная зарплата россиян станет больше

Сегодня 16:22
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
pbs.twimg.com

В России увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

С 1 июля он повысится на 300 рублей — до 7,8 тысячи рублей, сообщают федеральные СМИ. Месячная зарплата россиян не может быть ниже этой суммы.

В Кузбассе величина МРОТ должна быть пересмотрена в каждой организации области. Контроль за выполнением требования законодательства возложен на муниципалитеты и профсоюзы, сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что в ближайшие несколько лет минимальный размер оплаты труда должен составить около 11 тысяч рублей.

Комментарии 1
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Минимальная зарплата должна быть как в цивилизованных странах - 8 долларов в час, что в переводе на наши деревяшки - 75500. Тогда в стране наступит тишина и порядок.
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