В России увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

С 1 июля он повысится на 300 рублей — до 7,8 тысячи рублей, сообщают федеральные СМИ. Месячная зарплата россиян не может быть ниже этой суммы.

В Кузбассе величина МРОТ должна быть пересмотрена в каждой организации области. Контроль за выполнением требования законодательства возложен на муниципалитеты и профсоюзы, сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что в ближайшие несколько лет минимальный размер оплаты труда должен составить около 11 тысяч рублей.