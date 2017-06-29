Завтра в Заводском районе Новокузнецка начнут праздновать День города.

ВашГород.ру приготовил для читателей интерактивную карту со списком мероприятий. Чтобы узнать информацию по каждому из них, нажмите на цветную метку.

Ранее мы уже рассказали о том, как День города будут праздновать в Куйбышевском, Новоильинском и Кузнецком районах. А подробную программу общегородских мероприятий смотрите здесь.