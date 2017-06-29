Олег Яковлев скончался в московской больнице на 48-ом году жизни.

Причиной смерти артиста стала остановка сердца. По словам его гражданской жены Александры Куцевол, певца мог погубить отказ от своевременной госпитализации, пишет RT.

Олег Яковлев был госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией несколько дней назад. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает «Интерфакс».

Утром 29 июня Олега Яковлева не стало.

Друзья и бывшие коллеги музыканта шокированы и называют смерть певца нелепой.

Я в шоке, соболезную друзьям, которые у него были, и всем поклонникам, которые любили его как исполнителя песен группы «Иванушек International». Это нелепая смерть, — цитирует RT слова участника группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.

Олег Яковлев родился 18 ноября 1969 года в Улан-Баторе. В детстве он учился в музыкальной школе по классу фортепьяно. Окончил Иркутское театральное училище по специальности «актёр театра кукол», а позднее переехал в Москву, где поступил в ГИТИС. Карьера певца пошла в гору далеко не сразу: некоторое время Яковлев работал в столице дворником.

После окончания ГИТИСа Яковлев играл в театре Армена Джигарханяна, а также работал на радио. Кроме того, он снялся в фильме «Сто дней до приказа…», но на этом его карьера в кино фактически закончилась.

В 1997 году Яковлев снялся в клипе на песню «Кукла», а уже через год полноценно заменил солиста «Иванушек» Игоря Сорина, который решил заняться сольной карьерой. Напомним, сам Сорин погиб вскоре после ухода из группы — упал с балкона 4-го этажа. Следователи квалифицировали его гибель как самоубийство, однако высказывались версии, что он мог быть убит.

Одной из первых песен, записанных при участии Олега Яковлева, стала композиция «Тополиный пух».

После прихода певца «Иванушки International» вышли на пик популярности и выпустили такие известные песни, как «Золотые облака», «Билетик в кино», «Безнадёга.ру».

В 2013 году Олег Яковлев ушёл из группы и объявил о начале сольной карьеры. Его заменил Кирилл Туриченко.

Позднее Яковлев выпустил клипы «Танцуй закрытыми глазами», «Позвонишь мне после трёх шампанского» и «Море синее». Его последней песней стала композиция «Джинсы».