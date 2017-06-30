В Орджоникидзевском районе развлекательные площадки ко Дню города стартуют сегодня.
Все мероприятия, кроме турнира по многоборью, пройдут на площади у ДК Маяковского. Это и два концерта, и танцевальный флешмоб, и семейные эстафеты, и многое другое. Все акции пройдут 30 июня.
Чтобы узнать информацию о каждом мероприятии, нажмите на цветную метку на интерактивной карте.
Ранее мы писали о мероприятиях в Куйбышевском, Кузнецком, Заводском, Новоильинском районах. Подробную программу по общегородским акциям смотрите здесь.
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