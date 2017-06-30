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Новосибирск: Карта выходных с 30 июня по 2 июля
Гид по городу

Куда на День города сходить в Орджоникидзевском районе

Сегодня 07:20
95
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

В Орджоникидзевском районе развлекательные площадки ко Дню города стартуют сегодня.

Все мероприятия, кроме турнира по многоборью, пройдут на площади у ДК Маяковского. Это и два концерта, и танцевальный флешмоб, и семейные эстафеты, и многое другое. Все акции пройдут 30 июня.

Чтобы узнать информацию о каждом мероприятии, нажмите на цветную метку на интерактивной карте.

Ранее мы писали о мероприятиях в Куйбышевском, Кузнецком, Заводском, Новоильинском районах. Подробную программу по общегородским акциям смотрите здесь.

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