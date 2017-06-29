«Битва айфонов» — опрос на ВашГород.ру
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Десять лет назад, 29 июня 2007 года, в продажу поступило первое поколение айфонов.
Благодаря своим техническим характеристикам эти устройства завоевали популярность во всём мире. Их модельный ряд постоянно обновляется. И несмотря на высокую стоимость, айфоны не залёживаются на полках магазинов.
В связи с 10-летним юбилеем начала продаж айфона ВашГород.ру решил узнать мнение читателей по поводу одного из самых популярных гаджетов.
Предлагаем принять участие в нашем опросе.
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Смысл оставаться позади прогресса, зато понты
Так какое мнение Вы хотели узнать?
Самый надежный смартфон - это старая любимая Nokia E72 (до сих пор идеально работает), потом был андроид, один из лучших флагманов на тот период, после него взял флагман от Apple, хороший смарт, но ограниченый интерфейс передачи данных и ограниченное мультимедиа сделали свое дело, после полгода использования заменил его на новый по гарантии (вот гарантийные обязательства на высоте, вместо ремонта дают новый смартфон) и отдал жене, а себе опять взял флагман на андроиде и счастлив, особенно от того, что батарея садится только через 3 дня, а не в тот же вечер. Кому что, но по мне андроид более функциональный. А вот по хранению личных данных и настроек iCloud самый лучший, сменил себе яблоко, зашел в настройки и у тебя в новом телефоне все то же, что было и в старом, гуглу до этого еще далеко.