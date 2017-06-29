Десять лет назад, 29 июня 2007 года, в продажу поступило первое поколение айфонов.

Благодаря своим техническим характеристикам эти устройства завоевали популярность во всём мире. Их модельный ряд постоянно обновляется. И несмотря на высокую стоимость, айфоны не залёживаются на полках магазинов.

В связи с 10-летним юбилеем начала продаж айфона ВашГород.ру решил узнать мнение читателей по поводу одного из самых популярных гаджетов.

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