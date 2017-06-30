1 июля Новокузнецк отметит 399-ю годовщину со дня основания. В этот день в городе пройдут различные мероприятия.
На интерактивной площадке от МТС на улице Кирова с 12:00 до 18:00 все желающие смогут прокатиться на гироскутере, пополнить свою электронную библиотеку новыми книгами, а также поучаствовать в самых увлекательных розыгрышах ценных призов от компании.
Главный приз — гироскутер.
Выиграть модное средство передвижения, о котором сегодня мечтает каждый ребёнок, заглядываются подростки, да и взрослые, чего таить, подумывают, можно будет очень просто:
Розыгрыш гироскутера и других ценных призов от МТС пройдёт в режиме онлайн 5 июля в 15:00.
На интерактивной площадке МТС докажут, что с тарифом Smart mini качать действительно легко. Здесь же можно будет стать абонентом МТС и бесплатно (при наличии паспорта) подключиться к тарифу Smart mini и получить 3 ГБ интернета в месяц всего за семь рублей в сутки.
Подробная программа и условия розыгрыша гироскутера — по ссылке.
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