В июле в России вступит в силу ряд новых законов, которые отразятся на жизни россиян.

ВашГород.ру представляет традиционную ежемесячную подборку нововведений.

Зарплата в России станет выше

С 1 июля увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Он будет составлять 7 800 рублей в месяц вместо прежних 7 500 рублей.

«Коммуналка» подорожает

С 1 июля поднимутся тарифы на услуги ЖКХ. В Кузбассе они вырастут в среднем на 5,9 процента. На сколько станет дороже «коммуналка» в Новокузнецке и в Кемерове, можно посмотреть здесь. А с 15 июля в Новокузнецке подорожает проезд маршрутках — до 25 рублей (до 22 рублей по транспортной карте).

Получить больничный лист станет проще

С первого июля получить больничный можно будет, не выходя из дома. Теперь выдавать листок о нетрудоспособности с согласия пациента будут в электронном виде.

Больничный закрепляется квалифицированной электронной подписью медучреждения. Этот документ далее пересылается не больному, а в организацию, где трудится человек. Так что брать больничный, а потом не сдавать его в бухгалтерию, как часто практикуется сегодня, в этом варианте уже не получится. Но пока право выбора, какой больничный выписывать (бумажный или электронный), остаётся за пациентом, пишет «Российская газета».

За персональные данные накажут строже

С 1 июля ужесточается наказание за неправильное пользование чужими персональными данными и за игнорирование закона об их хранении. Максимальный штраф за нарушения при обработке персональных данных для граждан составит 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20 тысяч рублей, для юридических лиц — 75 тысяч рублей.

Кроме того, возбуждать дела об административных правонарушениях будет Роскомнадзор, а не прокуратура.

Купить алкоголь можно будет проще

С 4 июля совершеннолетние граждане, которые выглядят значительно моложе своего возраста, смогут не брать с собой российский или загранпаспорт для покупки алкоголя. Как уже писал ВашГород.ру, им достаточно будет предъявить продавцу водительские права или паспорт болельщика (FAN ID).

Наркоманам запретят управлять беспилотниками

С 5 июля беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые имеют вес от 0,25 до 30 килограммов, необходимо будет регистрировать по примеру постановки на учёт гражданских воздушных судов.

Но если владелец дрона был судим или официально признан наркоманом, то он может потерять право на управление беспилотником. Заявку на регистрацию дрона можно подать по интернету. Стоить это будет около 300 рублей.

Об урагане известят по СМС

С 8 июля операторов связи обяжут оповещать своих абонентов о чрезвычайных ситуациях. Это же требование распространяется и на СМИ. Таким образом, сотовые компании и средства массовой информации будут оповещать людей об опасностях в кратчайшие сроки. Речь идёт об угрозах природного и техногенного характера и об опасностях, возникающих при ведении военных действий. Эта услуга для всех пользователей будет бесплатной.