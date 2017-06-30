Накануне власти Новокузнецка всё-таки приоткрыли завесу тайны и рассказали, кто поздравит новокузнечан с Днём города.

ВашГород.ру вспомнил, какие знаменитости приезжали к нам в последние годы.

Итак, в 2012 году новокузнечан спросили, кого они хотят видеть на сцене. И, хотя по результатам голосования победил цирк «Дю Солей», выступила группа «BoneyM».

Но после концерта разгорелся скандал. Выяснилось, что среди тех, кто был на сцене, к настоящей группе «BoneyM» имела отношение только одна из певиц, бывшая некогда бэк-вокалисткой у Лиз Митчелл.

В 2013-м с Днём города нас поздравлял Народный артист России Владимир Кузьмин. После его выступления, тогда исполняющий обязанности главы Новокузнецка, Сергей Кузнецов заявил: «Это вам не „BoneyM“!» Цитата мэра горожанам запомнилась, и её до сих пор регулярно воспроизводят на форумах и в жизни.

То же самое он сказал в следующем году, когда в Новокузнецке выступили «Белый Орёл». Концерт прошёл на ура.

В 2015-м на Дне города побывала знаменитая Наташа Королёва. По неизвестной причине её приезд тщательно скрывался администрацией, пишет Novokuznetsk. su. После концерта Сергей Кузнецов сказал, что власти намерены «повышать планку» Дня города.

В 2016 году у нас зажгли питерские рокеры «Декабрь». А мэр снова порадовал эпичной цитатой. «Ну, мы сегодня дали!» — радостно сказал Сергей Кузнецов. И добавил своё коронное: «К счастью, это не BoneyM».

В этом году у нас выступят певец Владимир Маркин и Сергей Скачков из группы «Земляне». Музыкальные предпочтения граждан мало оправдались — напомним, наш опрос показал, что новокузнечане хотели бы видеть современную российскую поп-звезду. Второй по популярности результат был зарубежный рок-музыкант 80-х-90-х годов.