Новокузнечан приглашают на зрелищное шоу танцующих экскаваторов и Кубок «Золотого ковша».

Водители будут соревноваться в навыках владения спецтехникой. Управляемые ими машины будут в прямом смысле танцевать, поднимаясь и изгибаясь под музыку, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Праздник состоится в субботу, 1 июля, с 10:00 до 16:00 на площади общественных мероприятий Центрального района города.

Какие ещё мероприятия пройдут в Новокузнецке 1 июля, можно посмотреть здесь.