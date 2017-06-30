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В Новокузнецке станцуют экскаваторы

Сегодня 07:50
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
i.ytimg.com

Новокузнечан приглашают на зрелищное шоу танцующих экскаваторов и Кубок «Золотого ковша».

Водители будут соревноваться в навыках владения спецтехникой. Управляемые ими машины будут в прямом смысле танцевать, поднимаясь и изгибаясь под музыку, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Праздник состоится в субботу, 1 июля, с 10:00 до 16:00 на площади общественных мероприятий Центрального района города.

Какие ещё мероприятия пройдут в Новокузнецке 1 июля, можно посмотреть здесь.

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