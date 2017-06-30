Новокузнечан приглашают на зрелищное шоу танцующих экскаваторов и Кубок «Золотого ковша».
Водители будут соревноваться в навыках владения спецтехникой. Управляемые ими машины будут в прямом смысле танцевать, поднимаясь и изгибаясь под музыку, — сообщает пресс-служба городской администрации.
Праздник состоится в субботу, 1 июля, с 10:00 до 16:00 на площади общественных мероприятий Центрального района города.
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