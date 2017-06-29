Почти наступили одни из самых долгожданных выходных у новокузнечан.

Нас ждёт масса развлечений ко Дню города. Самое главное — по-прежнему будет тепло. А в такую погоду самое то…

Купить велосипед

Перевозчики, похоже, всерьёз надумали повышать цены на поездки. Подумать только, после этого новокузнецкая маршрутка станет одной из самых дорогих в Сибири! Пока горожане думают, пересаживаться ли с частного транспорта на муниципальный, я советую выбрать велосипед. А что, для здоровья полезно. Учёные вон доказывают, что это снимает стресс.

Я, конечно, иронизирую. Но в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. Минула целая треть лета, и, если вы хотите провести его активно, советую подумать о «велике».

2. Узнать историю Кузнецкстроя

На популярном городском сайте «ожил» музейный экспонат — редкая книга о Кузнецкстрое. Во времена СССР её даже разыскивали и уничтожали кагэбэшники. В описании заявлено, что «судьба металлургического гиганта решалась во время перекура». Ну разве не интересно?

А коль хочется ещё больше погрузиться в прошлое, и не только Кузнецкстроя, приходите на военно-исторический фестиваль на Кузнецкой крепости.

3. Смастерить эко-костюм

Не знаете, куда девать творческую энергию? Сделайте костюм из вторсырья. Наберёте опыта и в следующем году можете смело участвовать в «Экокарнавале», как, например, героиня нашей статьи Светлана.

Если есть желание узнать больше о сохранении окружающей среды в компании новокузнечан — приходите к Гоголевке 1 июля.

4. Конечно же, пойти на День города!

Вы знали, что я это укажу. А как иначе? К этому дню в городе долго готовились, и обидно пропустить все сюрпризы. А их полным-полно: мероприятия в каждом районе, концерты, развлекательные площадки… Даже звёзды приедут. И, конечно, будет фейерверк! О других мероприятиях к 399-летию города также можно почитать в рубрике «Гид по городу».

5. … или хотя бы следить за ходом Дня города онлайн

Если уж все дни вы собрались отдыхать дома, так хоть следите за ходом Дня города онлайн. ВашГород.ру обещает рассказывать о работе самых интересных площадок.

Весёлых выходных!

Андрей Никатов