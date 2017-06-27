ВашГород.ру продолжает рассказывать, какими впечатлениями новокузнечане делились друг с другом в «Инстаграме».

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Стартовал сезон ягоды! А это не только вкуснотища и витамины, но и шанс попробовать себя в роли фотографа и запечатлеть яркий кусочек лета. Этим горожане и занимались.

Публикация от KrisLitovchenko (@krismaber) Июн 29 2017 в 6:29 PDT

Публикация от Qamidova Arzu. (@gamidova220787) Июн 27 2017 в 8:03 PDT

Публикация от ELEONORA (@earlkrause) Июн 27 2017 в 1:46 PDT

Другие нашли вдохновение в городе после дождя.

Публикация от Yana Levinskaya (@dakrenss) Июн 27 2017 в 10:26 PDT

Разве возможно не насладиться этой восхитительной фотографией?

Публикация от Lifeway (@festivalofsunrise) Июн 27 2017 в 12:54 PDT

И только не говорите, что никогда в детстве не мечтали накупить кучу киндеров. Одна новокузнечанка решила воплотить это в жизнь.

Публикация от Violetta (@vika15polyakova) Июн 27 2017 в 6:49 PDT

Перейдём от эстетики к интересным фишкам города. Отныне можете смело говорить туристам, что в Сибири по улицам ходят медведи, а в качестве доказательства показывать вот это фото.

Публикация от Александр Шамарин (@nampuompoccuu) Июн 27 2017 в 5:08 PDT

А вот это чудесное создание автор снимка назвал «Новокузнецким Валл-и». И правда, есть что-то общее!

Публикация от Alex Litvinenko (@alexlitvinenko74) Июн 27 2017 в 8:26 PDT

На этом мы с вами прощаемся до следующей пятницы. Держите нос по ветру!