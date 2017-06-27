ВашГород.ру продолжает рассказывать, какими впечатлениями новокузнечане делились друг с другом в «Инстаграме».
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Стартовал сезон ягоды! А это не только вкуснотища и витамины, но и шанс попробовать себя в роли фотографа и запечатлеть яркий кусочек лета. Этим горожане и занимались.
Другие нашли вдохновение в городе после дождя.
Разве возможно не насладиться этой восхитительной фотографией?
И только не говорите, что никогда в детстве не мечтали накупить кучу киндеров. Одна новокузнечанка решила воплотить это в жизнь.
Перейдём от эстетики к интересным фишкам города. Отныне можете смело говорить туристам, что в Сибири по улицам ходят медведи, а в качестве доказательства показывать вот это фото.
А вот это чудесное создание автор снимка назвал «Новокузнецким Валл-и». И правда, есть что-то общее!
На этом мы с вами прощаемся до следующей пятницы. Держите нос по ветру!
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