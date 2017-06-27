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Новосибирск: Карта выходных с 30 июня по 2 июля

Медведь в городе и ягодное лето: ваш город вашими глазами

Сегодня 06:50
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

ВашГород.ру продолжает рассказывать, какими впечатлениями новокузнечане делились друг с другом в «Инстаграме».

Напоминаем, ваше фото может попасть в рубрику. Для этого публикуйте его с хештегом «вашгород».

Стартовал сезон ягоды! А это не только вкуснотища и витамины, но и шанс попробовать себя в роли фотографа и запечатлеть яркий кусочек лета. Этим горожане и занимались.

Другие нашли вдохновение в городе после дождя.

Разве возможно не насладиться этой восхитительной фотографией?

И только не говорите, что никогда в детстве не мечтали накупить кучу киндеров. Одна новокузнечанка решила воплотить это в жизнь.

Перейдём от эстетики к интересным фишкам города. Отныне можете смело говорить туристам, что в Сибири по улицам ходят медведи, а в качестве доказательства показывать вот это фото.

А вот это чудесное создание автор снимка назвал «Новокузнецким Валл-и». И правда, есть что-то общее!

На этом мы с вами прощаемся до следующей пятницы. Держите нос по ветру!

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