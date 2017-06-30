Правительство упразднило действующую Стратегию ипотечного жилищного кредитования до 2020 года. Вместо нее будет работать амбициозный приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье».

Проект предусматривает три направления: ипотеку, рынок жилья и аренды. Для россиян его важными новшествами станет возможность получить ипотеку онлайн, без походов в банки, а также улучшение доступности жилья.

По планам правительства, в 2025 году для покупки жилья нужно будет 2,3 годовых дохода семьи вместо сегодняшних 2,7 и 7,4 в 1998-м. Новая программа является вполне реалистичной по темпам выдачи кредитов, сообщают «Известия».

В Минстрое отметили, что целью является улучшение жилищных условий граждан России, обеспечение высоких темпов ввода жилья, стимулирование спроса, реализация пилотных проектов арендного жилья. К 2020 году планируется выйти на цифру 100 миллионов кв. м жилья в год.