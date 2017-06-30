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Недвижимость и строительство

Россиянам помогут с ипотекой

Сегодня 08:00
589
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Owlweb.ru

Правительство упразднило действующую Стратегию ипотечного жилищного кредитования до 2020 года. Вместо нее будет работать амбициозный приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье».

Проект предусматривает три направления: ипотеку, рынок жилья и аренды. Для россиян его важными новшествами станет возможность получить ипотеку онлайн, без походов в банки, а также улучшение доступности жилья.

По планам правительства, в 2025 году для покупки жилья нужно будет 2,3 годовых дохода семьи вместо сегодняшних 2,7 и 7,4 в 1998-м. Новая программа является вполне реалистичной по темпам выдачи кредитов, сообщают «Известия».

В Минстрое отметили, что целью является улучшение жилищных условий граждан России, обеспечение высоких темпов ввода жилья, стимулирование спроса, реализация пилотных проектов арендного жилья. К 2020 году планируется выйти на цифру 100 миллионов кв. м жилья в год.

Комментарии 14
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Население
11 0
Лучше бы ставку снизили придурки.
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2 0
Не хило так кто-то лоббирует интересы застройщиков. В Москве реновация, по всей России ипотека и аренда.
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Ветер перемен...
8 2
До какого 20-го года? Единорасы последний год торчат. СЧИТАЮ ЧТО ИПОТЕКА ДОЛЖНА ИСЧЕЗНУТЬ КАК И ЭТА ПАРТИЯ. Строить,строить,строить новое жильё, давать квартиры молодым семьям официально трудоустроенным на одном рабочем месте от 3-5лет. С какого хрена мы должны одевать на шею этот ипотечный хомут? Я против! И мы будем бороться с феодальным,рабовладельческим строем. Власть должна быть сменяемой. (МЫ-это граждане Российский федерации)
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не важно
6 1
До какого 20-го года? Единорасы последний год торчат. СЧИТАЮ ЧТО ИПОТЕКА ДОЛЖНА ИСЧЕЗНУТЬ КАК И ЭТА ПАРТИЯ. Строить,строить,строить новое жильё, давать квартиры молодым семьям официально трудоустроенным на одном рабочем месте от 3-5лет. С какого хрена мы должны одевать на шею этот ипотечный хомут? Я против! И мы будем бороться с феодальным,рабовладельческим строем. Власть должна быть сменяемой. (МЫ-это граждане Российский федерации)
Я Вас умоляю... Который год вы (оппозиция) это говорите?
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Единорасы
2 2
До какого 20-го года? Единорасы последний год торчат. СЧИТАЮ ЧТО ИПОТЕКА ДОЛЖНА ИСЧЕЗНУТЬ КАК И ЭТА ПАРТИЯ. Строить,строить,строить новое жильё, давать квартиры молодым семьям официально трудоустроенным на одном рабочем месте от 3-5лет. С какого хрена мы должны одевать на шею этот ипотечный хомут? Я против! И мы будем бороться с феодальным,рабовладельческим строем. Власть должна быть сменяемой. (МЫ-это граждане Российский федерации)
Хомячков анального никто не спрашивает, а тебе квартиру мы дадим...на Колыме
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Ветер перемен...
3 3
Я Вас умоляю... Который год вы (оппозиция) это говорите?
Сколько лет лет вы все будете молчать?
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Ветер перемен...
4 0
Хомячков анального никто не спрашивает, а тебе квартиру мы дадим...на Колыме
Не дадите. У вас дальше слов дела не идут.
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Единорасы
1 1
Не дадите. У вас дальше слов дела не идут.
Ради тебя сделаем исключение ! Жди нацгвардейцев дома, не уезжай к анальному )
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Не важно
2 0
Сколько лет лет вы все будете молчать?
Так плохо агитируете - плохо работаете. Поэтому вопрос о вашем профессионализме открыт. А значит веры вам нет.
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Ветер перемен...
0 0
Так плохо агитируете - плохо работаете. Поэтому вопрос о вашем профессионализме открыт. А значит веры вам нет.
Кто вы то? Я? Я не агитатор,и ни к какой партии не отношусь. А у вас у всех своих мозгов нет? ТВ зомбатор конкретно вам мозги промыл? У вас своё мнение и соображения есть? Лично у меня есть. А у вас?
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Ветер перемен...
0 0
Ради тебя сделаем исключение ! Жди нацгвардейцев дома, не уезжай к анальному )
Не знаю про какого анального Вы пишите. Вы лучше не подписывайтесь под таким ником. "Единая Россия"-это партия,секта даже скал бы сатанистов,под покровительством антихриста. В их эмблеме в медведе на самом деле врисован козёл, олицетворение дьявола. Не шутите с ником,беду на себя накличите. 8-(
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Имя есть
0 0
До какого 20-го года? Единорасы последний год торчат. СЧИТАЮ ЧТО ИПОТЕКА ДОЛЖНА ИСЧЕЗНУТЬ КАК И ЭТА ПАРТИЯ. Строить,строить,строить новое жильё, давать квартиры молодым семьям официально трудоустроенным на одном рабочем месте от 3-5лет. С какого хрена мы должны одевать на шею этот ипотечный хомут? Я против! И мы будем бороться с феодальным,рабовладельческим строем. Власть должна быть сменяемой. (МЫ-это граждане Российский федерации)
Лозунги - это хорошо! Ничего, что понимания ноль.
Строительство жилья кто будет финансировать? Раньше (при социализме) предприятия работали по белой схеме, все доходы шли в государственные закрома, оттуда выделяли на строительство. Сейчас у государства на элементарные каждодневные потребности нет средств. По белой схеме работает только крупный бизнес, средний отчасти, а мелкий вообще по пальцам пересчитать.
Ну и какой такой застройщик будет за свой счет стрить и раздавать жилье? Утопист!
Про молодых. 3-5 лет на одном предприятии, говоришь? А ты попробуй удержаться в частной фирме, где серо-белая схема, по которой белая часть копейки составляет, а серой работодатель может так манипулировать, что через 2 года сбежишь сам. Ну либо сократят при очередном кризисе.
Возврата к прошлому нет! Так что не питай иллюзий, чтоб не было слишком горьким разочарование.
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Ветер перемен...
0 0
Лозунги - это хорошо! Ничего, что понимания ноль.
Строительство жилья кто будет финансировать? Раньше (при социализме) предприятия работали по белой схеме, все доходы шли в государственные закрома, оттуда выделяли на строительство. Сейчас у государства на элементарные каждодневные потребности нет средств. По белой схеме работает только крупный бизнес, средний отчасти, а мелкий вообще по пальцам пересчитать.
Ну и какой такой застройщик будет за свой счет стрить и раздавать жилье? Утопист!
Про молодых. 3-5 лет на одном предприятии, говоришь? А ты попробуй удержаться в частной фирме, где серо-белая схема, по которой белая часть копейки составляет, а серой работодатель может так манипулировать, что через 2 года сбежишь сам. Ну либо сократят при очередном кризисе.
Возврата к прошлому нет! Так что не питай иллюзий, чтоб не было слишком горьким разочарование.
Ты безнадёжный пессимист! Власть захватила шайка воров,которые творят весь этот беспредел. Ты что,думаешь я тупой что-ли,не знаю что к чему,кто будет строить,откуда средства брать? Ну не работай ты в фирме с серой зарплатой, в чем проблема? Всё и всех нужно менять,наступил какой-то тупиковый перед,всё, дальше упор,пути нет. Наша страна и мы деградируем.
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Ветер перемен...
0 0
Ты безнадёжный пессимист! Власть захватила шайка воров,которые творят весь этот беспредел. Ты что,думаешь я тупой что-ли,не знаю что к чему,кто будет строить,откуда средства брать? Ну не работай ты в фирме с серой зарплатой, в чем проблема? Всё и всех нужно менять,наступил какой-то тупиковый перед,всё, дальше упор,пути нет. Наша страна и мы деградируем.
.....тупиковый период.....
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