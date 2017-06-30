Правительство упразднило действующую Стратегию ипотечного жилищного кредитования до 2020 года. Вместо нее будет работать амбициозный приоритетный проект «Ипотека и арендное жилье».
Проект предусматривает три направления: ипотеку, рынок жилья и аренды. Для россиян его важными новшествами станет возможность получить ипотеку онлайн, без походов в банки, а также улучшение доступности жилья.
По планам правительства, в 2025 году для покупки жилья нужно будет 2,3 годовых дохода семьи вместо сегодняшних 2,7 и 7,4 в 1998-м. Новая программа является вполне реалистичной по темпам выдачи кредитов, сообщают «Известия».
В Минстрое отметили, что целью является улучшение жилищных условий граждан России, обеспечение высоких темпов ввода жилья, стимулирование спроса, реализация пилотных проектов арендного жилья. К 2020 году планируется выйти на цифру 100 миллионов кв. м жилья в год.
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Строительство жилья кто будет финансировать? Раньше (при социализме) предприятия работали по белой схеме, все доходы шли в государственные закрома, оттуда выделяли на строительство. Сейчас у государства на элементарные каждодневные потребности нет средств. По белой схеме работает только крупный бизнес, средний отчасти, а мелкий вообще по пальцам пересчитать.
Ну и какой такой застройщик будет за свой счет стрить и раздавать жилье? Утопист!
Про молодых. 3-5 лет на одном предприятии, говоришь? А ты попробуй удержаться в частной фирме, где серо-белая схема, по которой белая часть копейки составляет, а серой работодатель может так манипулировать, что через 2 года сбежишь сам. Ну либо сократят при очередном кризисе.
Возврата к прошлому нет! Так что не питай иллюзий, чтоб не было слишком горьким разочарование.
Строительство жилья кто будет финансировать? Раньше (при социализме) предприятия работали по белой схеме, все доходы шли в государственные закрома, оттуда выделяли на строительство. Сейчас у государства на элементарные каждодневные потребности нет средств. По белой схеме работает только крупный бизнес, средний отчасти, а мелкий вообще по пальцам пересчитать.
Ну и какой такой застройщик будет за свой счет стрить и раздавать жилье? Утопист!
Про молодых. 3-5 лет на одном предприятии, говоришь? А ты попробуй удержаться в частной фирме, где серо-белая схема, по которой белая часть копейки составляет, а серой работодатель может так манипулировать, что через 2 года сбежишь сам. Ну либо сократят при очередном кризисе.
Возврата к прошлому нет! Так что не питай иллюзий, чтоб не было слишком горьким разочарование.