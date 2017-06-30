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Недвижимость и строительство

Власти пообещали дать жильё россиянке через 595 лет

Сегодня 09:00
600
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Jur24pro.ru

Очередь на получение квартиры для жительницы Костромы может растянуться на 595 лет. Женщина с ребёнком занимает в ней 1785 место. Если учесть скорость, с которой выделяется жилплощадь в Самаре, то ждать матери с ребёнком придётся половину тысячелетия.

Женщина с дочкой и с гражданским мужем жили в муниципальной однокомнатной квартире. Но когда сожитель умер, власти заявили, что прав проживания в квартире у женщины больше нет и она должна будет покинуть жильё, как только ребёнку исполнится 18 лет.

В 2006 году мэрия Костромы подала иск в суд с требованием выселить Татьяну с дочерью из муниципальной квартиры и снять их с регистрационного учета. Суд требования мэрии удовлетворил, сообщает «Российская газета».

«Собственной жилплощади у меня нет, но зато есть многочисленные ответы из администрации о том, что с 1985 года я состою на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2003 году мой номер в очереди был 1905, в 2008-м — 1748, в 2011-м — 1734, а в 2014-м — уже почему-то 1785 (копии документов имеются в распоряжении редакции. — Прим. „РГ“). Получается, что городская жилищная очередь неведомым мне образом движется уже не вперед, а в обратном направлении», — рассказала женщина.

Костромичка стоит в очереди на улучшение жилья уже на протяжении 32 лет. В мэрии говорят, что ежегодно по договорам социального найма предоставляют около ста квартир.

В итоге получается, что если темп выдачи квартир сохранится, то квартиру женщине могут выделить только через 595 лет.

Комментарии 9
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Илья
8 4
Не хочешь ждать бери ипотеку! ВЧЕМ ПРОБЛЕМАТО?
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stek
2 5
Не хочешь ждать бери ипотеку! ВЧЕМ ПРОБЛЕМАТО?
И откуда вы такие "умные" беретесь-то?.....
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2
4 2
И откуда вы такие "умные" беретесь-то?.....
так ить ... оттуда, откуда и вы, ушлые ...
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321
4 5
по какому основанию, интересно, она до сих пор в этой очереди
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123
0 7
по какому основанию, интересно, она до сих пор в этой очереди
Онажемать
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321
3 1
Онажемать
ну дак дите-то выросло давно
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ага
3 0
Вообще как-то всё мутно.
Женщина С РЕБЁНКОМ в очереди на УЛУЧШЕНИЕ жилищных условий под номером 1785 с 1985 года, т.е. со времён СССР.
Её ребёнок в настоящее время совершеннолетний или нет?
Власти заявили, что как только ребёнок станет совершеннолетним, так её сразу выселят.
В 2006 году - иск на выселение, решение о выселении.
Прошло 11 лет, так её выселили или всё ещё нет? И сколько лет её ребёнку? Или это уже не ребёнок?
Ничего не понятно.
Ясно только одно - надо было ей при живом сожителе позаботиться о себе - зарегистрировать свой брак.
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123
0 0
ну дак дите-то выросло давно
Она новое дитё родит
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Эн
0 0
Нет возможности ипотеку взять , работу надо искать с жильем . Столько лет ждать и ничего не делать ? А ребёнок вырос , пусть матери поможет . Привыкли на готовое... стояла , видать , в очереди , как мать -одиночка ! Вот и не регистрировала брак . И не угадала ! Знаю даму такую . Родила 2 детей , не регистрирует брак и получает льготы и начисления , как мать - одиночка . При этом муж рядышком , отец этих детей .
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