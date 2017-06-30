Очередь на получение квартиры для жительницы Костромы может растянуться на 595 лет. Женщина с ребёнком занимает в ней 1785 место. Если учесть скорость, с которой выделяется жилплощадь в Самаре, то ждать матери с ребёнком придётся половину тысячелетия.
Женщина с дочкой и с гражданским мужем жили в муниципальной однокомнатной квартире. Но когда сожитель умер, власти заявили, что прав проживания в квартире у женщины больше нет и она должна будет покинуть жильё, как только ребёнку исполнится 18 лет.
В 2006 году мэрия Костромы подала иск в суд с требованием выселить Татьяну с дочерью из муниципальной квартиры и снять их с регистрационного учета. Суд требования мэрии удовлетворил, сообщает «Российская газета».
«Собственной жилплощади у меня нет, но зато есть многочисленные ответы из администрации о том, что с 1985 года я состою на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2003 году мой номер в очереди был 1905, в 2008-м — 1748, в 2011-м — 1734, а в 2014-м — уже почему-то 1785 (копии документов имеются в распоряжении редакции. — Прим. „РГ“). Получается, что городская жилищная очередь неведомым мне образом движется уже не вперед, а в обратном направлении», — рассказала женщина.
Костромичка стоит в очереди на улучшение жилья уже на протяжении 32 лет. В мэрии говорят, что ежегодно по договорам социального найма предоставляют около ста квартир.
В итоге получается, что если темп выдачи квартир сохранится, то квартиру женщине могут выделить только через 595 лет.
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Женщина С РЕБЁНКОМ в очереди на УЛУЧШЕНИЕ жилищных условий под номером 1785 с 1985 года, т.е. со времён СССР.
Её ребёнок в настоящее время совершеннолетний или нет?
Власти заявили, что как только ребёнок станет совершеннолетним, так её сразу выселят.
В 2006 году - иск на выселение, решение о выселении.
Прошло 11 лет, так её выселили или всё ещё нет? И сколько лет её ребёнку? Или это уже не ребёнок?
Ничего не понятно.
Ясно только одно - надо было ей при живом сожителе позаботиться о себе - зарегистрировать свой брак.