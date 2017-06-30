Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 30 июня по 2 июля

Курильщиков ждёт очередной запрет

Сегодня 10:20
708
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vesti-ukr.com

Сенаторы предлагают ввести ещё одно ограничение для курящих россиян.

Они считают, что нужно запретить курить около подъездов многоквартирных домов. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает запрет курения менее чем в 10 метрах от входа в подъезды. Сейчас место на выходе из подъездов в перечне запрещённых для курения не значится.

Авторы отмечают, что сейчас множество людей курят у входа в дома. При этом проживающие в подъездах, в том числе дети, пожилые и страдающие астмой вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя к себе домой, а жители нижних этажей становятся «заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна».

Принятие и реализация закона приведёт к снижению воздействия табачного дыма на здоровье граждан.

Напомним, запрет на курение в общественных местах начал действовать в июне 2014 года. В частности, нельзя дымить в подъездах, на остановках общественного транспорта, на территориях медицинских и спортивных учреждений, кафе, барах и ресторанах, в гостиницах и общежитиях, на рынках и в торговых помещениях.

Как ранее писал ВашГород.ру, в России в 2016 году резко сократилось употребление табака. Специалисты Роспотребнадзора связывают это с реализацией антитабачного закона.


Комментарии 5
Добавить комментарий
аватар
сова
6 3
Правильно ! Задушили табачищем, уроды !
ответить
аватар
Vasya
9 1
Толку то, как все курили где хотят так и курят!!! На остановках, возле входов тех же ресторанов, в парке Гагарина и то курят, стоя среди толпы детей!!! Заставте полицию работать как следует!!! И сделайте курилки для курящих!!!
ответить
аватар
Эн
4 0
Кто регулирует выполнение законов ? Как курили , так и курят . Если нет исполнения предыдущих законов, зачем придумывать новые ?!? А с курением достали !
ответить
аватар
Василий
1 0
У нас в ДУМЕ и Сов. федерации сидят одни ДЕБИЛЫ, Поясняю.Что так называемые депутаты, а по моему ПИЯВКИ на теле НАРОДА,принимая законы но не отслежевают как они применяются. И всё по тому ,что им на эти их же принятые законы наплевать. Тогда на ХРЕНА эти законы и эти ДЕПУТАТЫ вообще нужны.
ответить
аватар
Я так кумекаю:
2 0
Правильно ! Задушили табачищем, уроды !
Правильно!
Задушили уроды выхлопными газами, прогревая перед окнами каждые зо минут , .... !
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ