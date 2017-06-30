Сенаторы предлагают ввести ещё одно ограничение для курящих россиян.

Они считают, что нужно запретить курить около подъездов многоквартирных домов. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму, сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает запрет курения менее чем в 10 метрах от входа в подъезды. Сейчас место на выходе из подъездов в перечне запрещённых для курения не значится.

Авторы отмечают, что сейчас множество людей курят у входа в дома. При этом проживающие в подъездах, в том числе дети, пожилые и страдающие астмой вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя к себе домой, а жители нижних этажей становятся «заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна».

Принятие и реализация закона приведёт к снижению воздействия табачного дыма на здоровье граждан.

Напомним, запрет на курение в общественных местах начал действовать в июне 2014 года. В частности, нельзя дымить в подъездах, на остановках общественного транспорта, на территориях медицинских и спортивных учреждений, кафе, барах и ресторанах, в гостиницах и общежитиях, на рынках и в торговых помещениях.

Как ранее писал ВашГород.ру, в России в 2016 году резко сократилось употребление табака. Специалисты Роспотребнадзора связывают это с реализацией антитабачного закона.



