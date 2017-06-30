Пешеходная зона обеспечит горожанам не только комфорт, но и безопасность.

Новые объекты разместились на участке от микрорайона «Берёзовая роща» до диспетчерской по проспекту Молодёжный, 15/1.

Там обустроен заездной карман для автобусов, установлен остановочный павильон, построен тротуар с асфальтобетонным покрытием протяжённостью 55 метров .

В этом районе проходят несколько маршрутов общественного транспорта. Обустройство пешеходной зоны и новый остановочный павильон обеспечивают комфортные условия для кемеровчан, проживающих в новом микрорайоне, отметили в пресс-службе администрации Кемерова.