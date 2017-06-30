В Новокузнецке дан старт мероприятиям ко Дню города.

В честь праздника ВашГород.ру предлагает читателям узнать, насколько вы новокузнечанин. Для этого пройдите наш несложный тест.

Напомним, уже сегодня в городе откроют обновлённый памятник Маяковскому и его цитату на вокзале.