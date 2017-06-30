Насколько вы новокузнечанин — тест
Сегодня 10:45
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В Новокузнецке дан старт мероприятиям ко Дню города.
В честь праздника ВашГород.ру предлагает читателям узнать, насколько вы новокузнечанин. Для этого пройдите наш несложный тест.
Напомним, уже сегодня в городе откроют обновлённый памятник Маяковскому и его цитату на вокзале.
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