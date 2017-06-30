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Насколько вы новокузнечанин — тест

Сегодня 10:45
321
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Юрий Лобачёв

В Новокузнецке дан старт мероприятиям ко Дню города.

В честь праздника ВашГород.ру предлагает читателям узнать, насколько вы новокузнечанин. Для этого пройдите наш несложный тест.

Напомним, уже сегодня в городе откроют обновлённый памятник Маяковскому и его цитату на вокзале.

Комментарии 3
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Какая из этих улиц в народе считается очень криминальной?
7 0
Кирова 71, поговаривают там много антинародных элементов с крайне низким IQ
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аватар
Я человек простой
4 0
Только с названием драмтеатра ошибся
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