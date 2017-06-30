Масштабный танец «Подарок городу Новокузнецку» объединит более 130 ребятишек и взрослых.

Всех, кто любит танцевать, приглашают в пятницу, 30 июня, в Арт-сквер. Горожане увидят выступления участников школы танца «Карнавал», шоу-балета «Затмение». Всего в программе запланировано около 30 хореографических номеров, рассказала ВашГород.ру одна из организаторов праздника Елена Василенко.

Кроме того, зрители и сами смогут принять участие в танцевальных мастер-классах. А изюминкой мероприятия станет флешмоб «Танцуй, Новокузнецк». Более 130 горожан разных возрастов станцуют в честь любимого города.

Праздник начнётся в 18:00 и продолжится до 20:00.

Отметим, танцевальный флешмоб пройдёт в рамках молодёжного фестиваля «Синергия». Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.