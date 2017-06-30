Новокузнецк готовится к Дню рождения.

Праздничные мероприятия начнутся в пятницу, 30 июня. В связи с этим 30 июня и 1 июля некоторые дороги в городе полностью перекроют, а маршруты общественного транспорта изменят.

После праздничного салюта, который состоится 1 июля в 24:00, общественный транспорт развезёт горожан до нужных районов, сообщает novokuznetsk.su.

30 июня в связи с открытием знаменитой строки из стихотворения Владимира Маяковского к 399-летию Новокузнецка на привокзальной площади будет временно ограничено движение.

С 22:00 до 23:30 горэлектротранспорт не будет ходить по проспектам Курако, Металлургов, Бардина, улице Транспортной. На время проведения праздничных мероприятий движение трамваев и троллейбусов будет организованно следующим образом:

Трамвайные маршруты:

№№ 5, 5а — по временному маршруту «КМК — Октябрьский — Транспортная»;

№№ 6, 8 по временному маршруту «Собор Рождества Христова — Транспортная».

Троллейбусные маршруты:

№№ 3, 6 по временному маршруту «Левый берег — Дворец спорта — Левый берег»;

№ 6а по маршруту № 5 «Левый берег — Ярославская»;

№ 7 по временному маршруту «Стройбаза — КМК»;

№ 1 по временному маршруту «Ярославская — Строителей — ГИБДД — Левый берег — Сити Молл — проспект Октябрьский».

На время проведения праздничных мероприятий будет временное ограничено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог:

с 04:00 до 19:00 по улице Кирова от дома № 55 до дома № 103 ( Сити Молл — Левый берег);

Сити Молл — Левый берег); с 10:00 до 12:30 по улице Тореза от дома № 22 В до пересечения с улицей Климасенко ( Дворец металлургов — Детская поликлиника) и улицей 40 лет ВЛКСМ от пересечения с улицей Климасенко до пересечения с проспектом Советской Армии ( Стадион ( нижняя) — Берёзка ( нижняя)).

Движение пассажирского транспорта будет организованно следующим образом:

Закрытие улицы Кирова:

Автобусные маршруты:

№№ 5, 5к, 21, 56, 61, 61а от Левого берега по проспекту Дружбы, улице Кутузова, улице Циолковского, улице Транспортной на Вокзал;

№№ 164, 168, 169 от Левого берега по улице Транспортной на Вокзал;

№№ 70, 88, 94 от Левого берега по проспектам Дружбы, Октябрьскому, Бардина и далее по маршрутам;

№ 26,345 от Левого берега по проспектам Дружбы, Октябрьскому на Кирова и далее по маршрутам;

№№ 58а, 94а от Левого берега по улицам Запорожской, Франкфурта, Тольятти, Ермакова и далее по маршрутам;

№№ 14, 47, 47а от Левого берега по улицам Запорожской, Франкфурта, Тольятти, Ермакова, Павловского, Ноградской и далее по маршрутам;

Троллейбусные маршруты:

№ 6а по временному маршруту «пр. Октябрьский — пр. Строителей — ул. Ярославская»;

№№ 5,6 по временному маршруту «Универбыт — ГИБДД — ул. Ярославская»;

№ 3 перераспределен на маршрут № 7 «пр. Октябрьский — Стройбаза».

Закрытие улицы М. Тореза, улиц 40 лет ВЛКСМ:

Автобусные маршруты:

№ 35 по временной схеме движения «Авторынок — Ярославская» ( с Заводского шоссе по ул. 40 лет ВЛКСМ до остановки «Ярославская»);

с Заводского шоссе по ул. 40 лет ВЛКСМ до остановки «Ярославская»); № 11 по временной схеме движения «18 квартал — Стадион — 18 квартал»;

№ 11к — закрыт;

Трамвайный маршрут

№ 10 по временной схеме движения «Депо № 2 — ст. Восточная».

Движение транспорта по окончанию фейерверка.

По окончании фейерверка с 00.15 часов горожан будут ожидать социальные и частные автобусы, трамваи и троллейбусы.

Социальный транспорт:

в районе остановки «Универбыт"(в сторону Левого берега);

автобусы следующих маршрутов: № 61а — 2 единицы ( время отправления 00:20; 00:40), № 5- 2 единицы ( время отправления 00:20; 00:40);

время отправления 00:20; 00:40), № 5- 2 единицы время отправления 00:20; 00:40); остановка «Универбыт» ( в сторону Вокзала) по 1 единице автобусов маршрутов №№ 57, 64б;

в сторону Вокзала) по 1 единице автобусов маршрутов №№ 57, 64б; остановка «пр. Кузнецкстроевский» ( в сторону «Лидера») по 1 единице автобусов следующих маршрутов: №№ 71, 81, 86;

в сторону «Лидера») по 1 единице автобусов следующих маршрутов: №№ 71, 81, 86; остановка «Универбыт» ( в сторону «пр. Кузнецкстроевский) — один вагон трамвайного маршрута № 5а ( время отправления 00:30);

в сторону «пр. Кузнецкстроевский) — один вагон трамвайного маршрута № 5а время отправления 00:30); остановка «пр. Кузнецкстроевский» ( в сторону «Комсомольской пл.») — два вагона трамвайного маршрута № 2 ( время отправления 00:20; 00:30); один вагон маршрута № 9 ( время отправления 00:25); один вагон маршрута № 5 ( время отправления в 00:20);

в сторону «Комсомольской пл.») — два вагона трамвайного маршрута № 2 время отправления 00:20; 00:30); один вагон маршрута № 9 время отправления 00:25); один вагон маршрута № 5 время отправления в 00:20); остановка «Спортсмен» ( в сторону Вокзала) — 2 троллейбуса маршрута № 1 ( время отправления 00:20; 00:30);

в сторону Вокзала) — 2 троллейбуса маршрута № 1 время отправления 00:20; 00:30); остановка «Левый берег» — 1 троллейбус № 3 ( время отправления 00:20).

Автобусы индивидуальных предпринимателей (с 00:15):