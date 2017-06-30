Новокузнецк готовится к Дню рождения.
Праздничные мероприятия начнутся в пятницу, 30 июня. В связи с этим 30 июня и 1 июля некоторые дороги в городе полностью перекроют, а маршруты общественного транспорта изменят.
После праздничного салюта, который состоится 1 июля в 24:00, общественный транспорт развезёт горожан до нужных районов, сообщает novokuznetsk.su.
30 июня в связи с открытием знаменитой строки из стихотворения Владимира Маяковского к 399-летию Новокузнецка на привокзальной площади будет временно ограничено движение.
С 22:00 до 23:30 горэлектротранспорт не будет ходить по проспектам Курако, Металлургов, Бардина, улице Транспортной. На время проведения праздничных мероприятий движение трамваев и троллейбусов будет организованно следующим образом:
Трамвайные маршруты:
- №№ 5, 5а — по временному маршруту «КМК — Октябрьский — Транспортная»;
- №№ 6, 8 по временному маршруту «Собор Рождества Христова — Транспортная».
Троллейбусные маршруты:
- №№ 3, 6 по временному маршруту «Левый берег — Дворец спорта — Левый берег»;
- № 6а по маршруту № 5 «Левый берег — Ярославская»;
- № 7 по временному маршруту «Стройбаза — КМК»;
- № 1 по временному маршруту «Ярославская — Строителей — ГИБДД — Левый берег — Сити Молл — проспект Октябрьский».
На время проведения праздничных мероприятий будет временное ограничено движение транспортных средств на участках автомобильных дорог:
- с 04:00 до 19:00 по улице Кирова от дома № 55 до дома № 103 (Сити Молл — Левый берег);
- с 10:00 до 12:30 по улице Тореза от дома № 22 В до пересечения с улицей Климасенко (Дворец металлургов — Детская поликлиника) и улицей 40 лет ВЛКСМ от пересечения с улицей Климасенко до пересечения с проспектом Советской Армии (Стадион (нижняя) — Берёзка (нижняя)).
Движение пассажирского транспорта будет организованно следующим образом:
Закрытие улицы Кирова:
Автобусные маршруты:
- №№ 5, 5к, 21, 56, 61, 61а от Левого берега по проспекту Дружбы, улице Кутузова, улице Циолковского, улице Транспортной на Вокзал;
- №№ 164, 168, 169 от Левого берега по улице Транспортной на Вокзал;
- №№ 70, 88, 94 от Левого берега по проспектам Дружбы, Октябрьскому, Бардина и далее по маршрутам;
- № 26,345 от Левого берега по проспектам Дружбы, Октябрьскому на Кирова и далее по маршрутам;
- №№ 58а, 94а от Левого берега по улицам Запорожской, Франкфурта, Тольятти, Ермакова и далее по маршрутам;
- №№ 14, 47, 47а от Левого берега по улицам Запорожской, Франкфурта, Тольятти, Ермакова, Павловского, Ноградской и далее по маршрутам;
Троллейбусные маршруты:
- № 6а по временному маршруту «пр. Октябрьский — пр. Строителей — ул. Ярославская»;
- №№ 5,6 по временному маршруту «Универбыт — ГИБДД — ул. Ярославская»;
- № 3 перераспределен на маршрут № 7 «пр. Октябрьский — Стройбаза».
Закрытие улицы М. Тореза, улиц 40 лет ВЛКСМ:
Автобусные маршруты:
- № 35 по временной схеме движения «Авторынок — Ярославская» (с Заводского шоссе по ул. 40 лет ВЛКСМ до остановки «Ярославская»);
- № 11 по временной схеме движения «18 квартал — Стадион — 18 квартал»;
- № 11к — закрыт;
Трамвайный маршрут
№ 10 по временной схеме движения «Депо № 2 — ст. Восточная».
Движение транспорта по окончанию фейерверка.
По окончании фейерверка с 00.15 часов горожан будут ожидать социальные и частные автобусы, трамваи и троллейбусы.
Социальный транспорт:
- в районе остановки «Универбыт"(в сторону Левого берега);
- автобусы следующих маршрутов: № 61а — 2 единицы (время отправления 00:20; 00:40), № 5- 2 единицы (время отправления 00:20; 00:40);
- остановка «Универбыт» (в сторону Вокзала) по 1 единице автобусов маршрутов №№ 57, 64б;
- остановка «пр. Кузнецкстроевский» (в сторону «Лидера») по 1 единице автобусов следующих маршрутов: №№ 71, 81, 86;
- остановка «Универбыт» (в сторону «пр. Кузнецкстроевский) — один вагон трамвайного маршрута № 5а (время отправления 00:30);
- остановка «пр. Кузнецкстроевский» (в сторону «Комсомольской пл.») — два вагона трамвайного маршрута № 2 (время отправления 00:20; 00:30); один вагон маршрута № 9 (время отправления 00:25); один вагон маршрута № 5 (время отправления в 00:20);
- остановка «Спортсмен» (в сторону Вокзала) — 2 троллейбуса маршрута № 1 (время отправления 00:20; 00:30);
- остановка «Левый берег» — 1 троллейбус № 3 (время отправления 00:20).
Автобусы индивидуальных предпринимателей (с 00:15):
- остановка «Универбыт» (в сторону Вокзала): по 5 единиц маршрутов №№ 15, 35, 35а, 90;
- остановка «Сити Молл» (в сторону Левого Берега) — по 5 единиц маршрутов №№ 5, 29, 52, 88; в сторону Вокзала — по 5 единиц маршрутов №№ 14, 70, 94;
- остановка «гостиница Новокузнецкая»: (в сторону Универбыта) — по 5 единиц маршрутов №№ 47а, 61, 345.