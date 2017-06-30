Сделать это позволит дополнительный автобусный рейс.

С 1 июля дополнительный автобус будет ходить по маршруту «Кемерово — Белово — Усть-Каменогорск» (Казахстан).

Теперь рейсы по указанному маршруту будут отправляться не только по понедельникам, но и по субботам. Время отправления от Кемеровского автовокзала — в 19:15, от Беловского автовокзала — в 21:20, — сообщили в «Кузбасспассажиравтотрансе».

В Усть-Каменогорск автобус прибывает на следующий день в 14:10.

Как уточнили ВашГород.ру в справочных автовокзалов, взрослый билет из Кемерова стоит 1 890 рублей, из Белова — 1 590 рублей. Детский билет обойдётся в половину стоимости взрослого.