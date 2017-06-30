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Новосибирск: Карта выходных с 30 июня по 2 июля

Кузбассовцам станет проще добраться до одной из стран СНГ

Сегодня 12:54
693
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
greycygnet.ru

Сделать это позволит дополнительный автобусный рейс.

С 1 июля дополнительный автобус будет ходить по маршруту «Кемерово — Белово — Усть-Каменогорск» (Казахстан).

Теперь рейсы по указанному маршруту будут отправляться не только по понедельникам, но и по субботам. Время отправления от Кемеровского автовокзала — в 19:15, от Беловского автовокзала — в 21:20, — сообщили в «Кузбасспассажиравтотрансе».

В Усть-Каменогорск автобус прибывает на следующий день в 14:10.

Как уточнили ВашГород.ру в справочных автовокзалов, взрослый билет из Кемерова стоит 1 890 рублей, из Белова — 1 590 рублей. Детский билет обойдётся в половину стоимости взрослого.

Комментарии 4
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бандеровец с Кузни
0 8
это же столько , сколько стоит с Киева в Париж, Амстердам, Берлин......... и без виз
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Митрич
1 3
это же столько , сколько стоит с Киева в Париж, Амстердам, Берлин......... и без виз
В ад еще дешевле, и сдается мне, ты скоро это узнаешь сам...
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Читатель
1 0
Расстояние около 1000 км. Ехать будет утомительно. Интересно, сколько будет идти автобус по времени? На машине без остановки затрачиваешь 12 часов, а у автобуса другой скоростной режим, плюс остановки на питание и туалеты. Плюс на границе постоять придется . Лучше уж спокойно на поезде добраться. Можно полежать, поесть, сходить в туалет. Да даже походить по вагону тоже очень важно. Я за личный авто, либо поезд. Автобус подойдет до Барнаула, Новосибирска, Томска, Горного Алтая, Шерегеша.
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Артём 9948
0 1
это же столько , сколько стоит с Киева в Париж, Амстердам, Берлин......... и без виз
а у меня жена не только без виз может ездить, но ещё и жить и работать в любом из перечисленных городов (я и с ней автоматом),
Писькомер не зашкаливает, фуфломёт ?
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