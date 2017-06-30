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Кемеровчанам раздают «танцующих кабанчиков»

Сегодня 13:24
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gamer.ru

В Кемерове появились необычные объявления.

Их заметили жители Ленинского района города на дверях подъездов.

Плохой день? Возьми с собой танцующего кабанчика, — гласит текст листовки.

Ниже на отрывных полосках красуются сами «танцующие» животные.

Такие карикатуры сейчас становятся популярны особенно среди молодёжи. Так люди пытаются поднять друг другу настроение, передают «Вести-Кузбасс».

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