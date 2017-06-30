Кемеровчанам раздают «танцующих кабанчиков»
Сегодня 13:24
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В Кемерове появились необычные объявления.
Их заметили жители Ленинского района города на дверях подъездов.
Плохой день? Возьми с собой танцующего кабанчика, — гласит текст листовки.
Ниже на отрывных полосках красуются сами «танцующие» животные.
Такие карикатуры сейчас становятся популярны особенно среди молодёжи. Так люди пытаются поднять друг другу настроение, передают «Вести-Кузбасс».
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