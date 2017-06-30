В Кемерове появились необычные объявления.

Их заметили жители Ленинского района города на дверях подъездов.

Плохой день? Возьми с собой танцующего кабанчика, — гласит текст листовки.

Ниже на отрывных полосках красуются сами «танцующие» животные.

Такие карикатуры сейчас становятся популярны особенно среди молодёжи. Так люди пытаются поднять друг другу настроение, передают «Вести-Кузбасс».