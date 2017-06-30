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Новокузнечан призвали бойкотировать маршрутки

Сегодня 13:45
635
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В соцсетях распространяются призывы к жителям Новокузнецка отказаться от поездок в частных автобусах.

Так новокузнечане отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда, о котором на днях объявили частные перевозчики.

С 15 июля проезд в маршрутке 25 рублей! Поддержи муниципальный транспорт! Откажись от поездок в маршрутке. Экономь свои деньги! — обращаются к горожанам активисты.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, проезд в маршрутках Новокузнецка с 15 июля подорожает до 25 рублей (до 22 рублей по транспортной карте). Стоимость проезда в муниципальном транспорте останется прежней — 16 рублей.

Комментарии 23
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Оксана И.
22 3
Я за! Вот только муниципалам это не поможет, они и так всегда битком. Если бы не было льгот и платили все - другое дело.
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Артём 9948
6 0
чем больше народу будет ездить на маршрутках, тем больше у них прибыль
а так как они монополисты, то последствия очевидны
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Читатель
24 0
Если есть муниципальный на маршруте, то можно и поучаствовать в акции. Если нет, то люди просто будут вынуждены продолжить пользоваться маршруткой. Необходимо обращаться в администрацию города и просить поставить муниципальные автобусы на основные направления.
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Бусина
0 1
Я за! Вот только муниципалам это не поможет, они и так всегда битком. Если бы не было льгот и платили все - другое дело.
Оксана, вас возит служебный транспорт!!!!!
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сосипатра
7 8
Дебилы ! Как ездили, так и будете ездить , и по 50 рэ будете ездить
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Оксана И.
1 0
Оксана, вас возит служебный транспорт!!!!!
С кортежем и мигалками ) Езжу сама на личном автомобиле в автобусах тесно.
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читатель
4 0
Дебилы ! Как ездили, так и будете ездить , и по 50 рэ будете ездить
рот закрой..ВОНЯЕТ...
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Люся
5 1
С удовольствием поддержим, если муниципалы будут ходить с интервалом 10 минут!
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Аринка
3 0
Пусть маршруток половину уберут, а пустят муниципальный транспорт.
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Кланка
5 0
Слава Богу, что с Ильинки есть альтернативные маршруты муниципального транспорта! Да и по городу тоже есть, в принципе. Троллейбусы, всякие 21, 5 (муниципальные) тоже есть.
Если человек захочет поучаствовать в акции, то, мне кажется, он найдет альтернативу маршруткам.
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топ
2 0
Я поддержу.Мне до работы 4 остановки - 25 минут идти.Иногда подъезжала.Теперь не буду подъезжать.Если буду опаздывать - побегу))
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Местная 7760
3 0
Идея хорошая, другое дело, что не на всех направлениях есть муниципальные маршруты, а тех, что есть, ещё дождаться нужно.
Народ и так уже из ситуации выходит по всякому: кто на велосипедах ездит на работу, кто вообще на гироскутерах (лично вижу и тех, и других), а кто и пешком - полезно для здоровья и кошелька)). Жаль, что эти способы передвижения не всесезонные и не подходят для тех, кто работает далеко от дома.
Но какой-то отпор наглости должен быть, иначе действительно скоро за проезд будем отдавать половину и так не великих зарплат, которые не растут с той скоростью, с которой растут цены.
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Агата
5 0
Нормально так, на 39% подняли проезд! Разве это можно? Сколько попросят, столько и дадим. Так у нас зарплаты не московские. Потом еще попросят и еще...
И вообще, вы муниципальным транспортом называете те единичные автобусы, далеко не на всех маршрутах. Давно нет муниципалок 52 и 58. И так на многих маршрутах
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Лана
3 0
Да пусть уже уйдут эти маршрутчики! Или хотя бы урежут им половину рейсов!
Я не хочу платить 25 рублей за то, что буду ехать с хамоватым кондуктором, швыряющим билеты и сдачу в ответ, пофигистом-водителем, который по всем кочкам гонит как на "Ф1" ещё и музыку включает на полную даже несмотря на возгласы и просьбы выключить её.
Я не хочу платить эти деньги за то, что после 20.00 фиг уедешь на этих маршрутках, т.к. их просто нет!
Автобусы звенят как колокольчики на каждой кочке, печки работают, окна лишний раз не откроешь, т.к. водитель или кондуктор возмущается, что им потом в конце смены закрывать их. Шторы трогать нельзя, за поручни сверху держаться нельзя (некоторые и такое запрещают, да)
Одна маршрутка уходит полная, а другая через 5 минут - пустая. Что это такое? Частенько те же 88 и 70 ездят через каждые 2 минут в районе обеда, а утром и вечером их фиг дождёшься.

И ЗА ЭТО МЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ НА 38% БОЛЬШЕ?
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Дима
6 2
Они повышают цену на столько, т.к. им не на что обслуживать транспорт, вот и всё.
Разнылись тут.
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сосипатра
0 0
рот закрой..ВОНЯЕТ...
Так мойся, хоть иногда, чудик
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сосипатра
1 1
Да пусть уже уйдут эти маршрутчики! Или хотя бы урежут им половину рейсов!
Я не хочу платить 25 рублей за то, что буду ехать с хамоватым кондуктором, швыряющим билеты и сдачу в ответ, пофигистом-водителем, который по всем кочкам гонит как на "Ф1" ещё и музыку включает на полную даже несмотря на возгласы и просьбы выключить её.
Я не хочу платить эти деньги за то, что после 20.00 фиг уедешь на этих маршрутках, т.к. их просто нет!
Автобусы звенят как колокольчики на каждой кочке, печки работают, окна лишний раз не откроешь, т.к. водитель или кондуктор возмущается, что им потом в конце смены закрывать их. Шторы трогать нельзя, за поручни сверху держаться нельзя (некоторые и такое запрещают, да)
Одна маршрутка уходит полная, а другая через 5 минут - пустая. Что это такое? Частенько те же 88 и 70 ездят через каждые 2 минут в районе обеда, а утром и вечером их фиг дождёшься.

И ЗА ЭТО МЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ НА 38% БОЛЬШЕ?
Такси к вашим услугам. Круглосуточно
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Бусина
1 0
Если есть муниципальный на маршруте, то можно и поучаствовать в акции. Если нет, то люди просто будут вынуждены продолжить пользоваться маршруткой. Необходимо обращаться в администрацию города и просить поставить муниципальные автобусы на основные направления.
И где ж они возьмут-то его, чего ставить-то будут???? Новое все угробили, на ремонт деньги не тратят...........денюшки-то которые им из бюджета выделяют, надо на на развитие и ремонт тратить, а не по карманам рассовывать!!!! Так что нечего им ставить на маршруты, нечего!!!!
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Бусина
0 0
Да пусть уже уйдут эти маршрутчики! Или хотя бы урежут им половину рейсов!
Я не хочу платить 25 рублей за то, что буду ехать с хамоватым кондуктором, швыряющим билеты и сдачу в ответ, пофигистом-водителем, который по всем кочкам гонит как на "Ф1" ещё и музыку включает на полную даже несмотря на возгласы и просьбы выключить её.
Я не хочу платить эти деньги за то, что после 20.00 фиг уедешь на этих маршрутках, т.к. их просто нет!
Автобусы звенят как колокольчики на каждой кочке, печки работают, окна лишний раз не откроешь, т.к. водитель или кондуктор возмущается, что им потом в конце смены закрывать их. Шторы трогать нельзя, за поручни сверху держаться нельзя (некоторые и такое запрещают, да)
Одна маршрутка уходит полная, а другая через 5 минут - пустая. Что это такое? Частенько те же 88 и 70 ездят через каждые 2 минут в районе обеда, а утром и вечером их фиг дождёшься.

И ЗА ЭТО МЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ НА 38% БОЛЬШЕ?
Да пусть уйдут!!!! Просите у губера палки-скандинавки, и вперед, с песней!!!!
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Лана
1 0
Такси к вашим услугам. Круглосуточно
У меня есть альтернатива - муниципальный троллейбус :)
Так что такси - это для Вас, молодой (или не очень) комментатор.
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Макс
0 0
А плюсом к акции, если всё же довелось проехать на маршрутке, призываю жаловаться во все инстанции, за каждый малейший косяк!
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Лана
1 0
И где ж они возьмут-то его, чего ставить-то будут???? Новое все угробили, на ремонт деньги не тратят...........денюшки-то которые им из бюджета выделяют, надо на на развитие и ремонт тратить, а не по карманам рассовывать!!!! Так что нечего им ставить на маршруты, нечего!!!!
Недавно закупали муниципальные автобусы. только вот куда они делись - большой вопрос.
Сейчас многие муниципальные автобусы на пригородных маршрутах курсируют, которые зимой отменяют, поэтому нечего ставить.
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