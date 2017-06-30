В соцсетях распространяются призывы к жителям Новокузнецка отказаться от поездок в частных автобусах.

Так новокузнечане отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда, о котором на днях объявили частные перевозчики.

С 15 июля проезд в маршрутке 25 рублей! Поддержи муниципальный транспорт! Откажись от поездок в маршрутке. Экономь свои деньги! — обращаются к горожанам активисты.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, проезд в маршрутках Новокузнецка с 15 июля подорожает до 25 рублей (до 22 рублей по транспортной карте). Стоимость проезда в муниципальном транспорте останется прежней — 16 рублей.