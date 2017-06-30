В соцсетях распространяются призывы к жителям Новокузнецка отказаться от поездок в частных автобусах.
Так новокузнечане отреагировали на грядущее повышение стоимости проезда, о котором на днях объявили частные перевозчики.
С 15 июля проезд в маршрутке 25 рублей! Поддержи муниципальный транспорт! Откажись от поездок в маршрутке. Экономь свои деньги! — обращаются к горожанам активисты.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, проезд в маршрутках Новокузнецка с 15 июля подорожает до 25 рублей (до 22 рублей по транспортной карте). Стоимость проезда в муниципальном транспорте останется прежней — 16 рублей.
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а так как они монополисты, то последствия очевидны
Если человек захочет поучаствовать в акции, то, мне кажется, он найдет альтернативу маршруткам.
Народ и так уже из ситуации выходит по всякому: кто на велосипедах ездит на работу, кто вообще на гироскутерах (лично вижу и тех, и других), а кто и пешком - полезно для здоровья и кошелька)). Жаль, что эти способы передвижения не всесезонные и не подходят для тех, кто работает далеко от дома.
Но какой-то отпор наглости должен быть, иначе действительно скоро за проезд будем отдавать половину и так не великих зарплат, которые не растут с той скоростью, с которой растут цены.
И вообще, вы муниципальным транспортом называете те единичные автобусы, далеко не на всех маршрутах. Давно нет муниципалок 52 и 58. И так на многих маршрутах
Я не хочу платить 25 рублей за то, что буду ехать с хамоватым кондуктором, швыряющим билеты и сдачу в ответ, пофигистом-водителем, который по всем кочкам гонит как на "Ф1" ещё и музыку включает на полную даже несмотря на возгласы и просьбы выключить её.
Я не хочу платить эти деньги за то, что после 20.00 фиг уедешь на этих маршрутках, т.к. их просто нет!
Автобусы звенят как колокольчики на каждой кочке, печки работают, окна лишний раз не откроешь, т.к. водитель или кондуктор возмущается, что им потом в конце смены закрывать их. Шторы трогать нельзя, за поручни сверху держаться нельзя (некоторые и такое запрещают, да)
Одна маршрутка уходит полная, а другая через 5 минут - пустая. Что это такое? Частенько те же 88 и 70 ездят через каждые 2 минут в районе обеда, а утром и вечером их фиг дождёшься.
И ЗА ЭТО МЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ НА 38% БОЛЬШЕ?
Разнылись тут.
Я не хочу платить 25 рублей за то, что буду ехать с хамоватым кондуктором, швыряющим билеты и сдачу в ответ, пофигистом-водителем, который по всем кочкам гонит как на "Ф1" ещё и музыку включает на полную даже несмотря на возгласы и просьбы выключить её.
Я не хочу платить эти деньги за то, что после 20.00 фиг уедешь на этих маршрутках, т.к. их просто нет!
Автобусы звенят как колокольчики на каждой кочке, печки работают, окна лишний раз не откроешь, т.к. водитель или кондуктор возмущается, что им потом в конце смены закрывать их. Шторы трогать нельзя, за поручни сверху держаться нельзя (некоторые и такое запрещают, да)
Одна маршрутка уходит полная, а другая через 5 минут - пустая. Что это такое? Частенько те же 88 и 70 ездят через каждые 2 минут в районе обеда, а утром и вечером их фиг дождёшься.
И ЗА ЭТО МЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ НА 38% БОЛЬШЕ?
Я не хочу платить 25 рублей за то, что буду ехать с хамоватым кондуктором, швыряющим билеты и сдачу в ответ, пофигистом-водителем, который по всем кочкам гонит как на "Ф1" ещё и музыку включает на полную даже несмотря на возгласы и просьбы выключить её.
Я не хочу платить эти деньги за то, что после 20.00 фиг уедешь на этих маршрутках, т.к. их просто нет!
Автобусы звенят как колокольчики на каждой кочке, печки работают, окна лишний раз не откроешь, т.к. водитель или кондуктор возмущается, что им потом в конце смены закрывать их. Шторы трогать нельзя, за поручни сверху держаться нельзя (некоторые и такое запрещают, да)
Одна маршрутка уходит полная, а другая через 5 минут - пустая. Что это такое? Частенько те же 88 и 70 ездят через каждые 2 минут в районе обеда, а утром и вечером их фиг дождёшься.
И ЗА ЭТО МЫ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ НА 38% БОЛЬШЕ?
Так что такси - это для Вас, молодой (или не очень) комментатор.
Сейчас многие муниципальные автобусы на пригородных маршрутах курсируют, которые зимой отменяют, поэтому нечего ставить.