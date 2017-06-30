На новосибирском канале Neversibirsk в «Ютьюбе» появился видеоролик, посвящённый противостоянию мессенджера «Телеграм» Роскомнадзору.
Видеоролик с названием «Mad Russia» появился на канале три дня назад, к настоящему моменту его посмотрели почти 24 тыс. раз. В нём в ироничной форме обыгрывается тема возможной блокировки «Телеграма» из-за отказа предоставить Роскомнадзору данные для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. Добавим, что позже основатель мессенджера Павел Дуров согласился поделиться данным при условии, что никто не получит доступа к переписке граждан.
«Молодой мессенджер пытается отбиться от группировки бандитов, скрывающихся под крылом правительства. На своём пути он встретит другие мессенджеры. Найдет своего отца и много чего ещё. На протяжении всей погони главный герой будет невероятно близок к блокировке», — говорится в описании к новосибирскому ролику.
Само видео представляет собой нарезку кадров фильма «Безумный Макс».
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Ради сохранения путинского режима они заблокируют все.