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Сибиряки выпустили безумный ролик о Дурове и Роскомнадзоре

Сегодня 14:10
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Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
youtube.com

На новосибирском канале Neversibirsk в «Ютьюбе» появился видеоролик, посвящённый противостоянию мессенджера «Телеграм» Роскомнадзору.

Видеоролик с названием «Mad Russia» появился на канале три дня назад, к настоящему моменту его посмотрели почти 24 тыс. раз. В нём в ироничной форме обыгрывается тема возможной блокировки «Телеграма» из-за отказа предоставить Роскомнадзору данные для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. Добавим, что позже основатель мессенджера Павел Дуров согласился поделиться данным при условии, что никто не получит доступа к переписке граждан.

«Молодой мессенджер пытается отбиться от группировки бандитов, скрывающихся под крылом правительства. На своём пути он встретит другие мессенджеры. Найдет своего отца и много чего ещё. На протяжении всей погони главный герой будет невероятно близок к блокировке», — говорится в описании к новосибирскому ролику.

Само видео представляет собой нарезку кадров фильма «Безумный Макс».

Комментарии 1
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Прохожий
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роскомнадзор цензура полицейского государства.
Ради сохранения путинского режима они заблокируют все.
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