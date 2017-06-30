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В Новокузнецке отреставрируют уникальный дом

Сегодня 14:25
186
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
novokuznetsk.su

Подобного здания, по словам экспертов, нет больше ни в Новокузнецке, ни в Сибири.

Речь идёт о доме № 4 на Пионерском проспекте. Он был построен в середине прошлого века. Раньше здание служило общежитием для рабочей молодёжи. Сегодня его официально признали объектом культурного наследия, сообщает novokuznetsk.su.

Реставраторы-архитекторы из Томска, приехавшие для исследования фасада многоэтажки и проектирования чертежа, пришли к выводу, что дом является уникальной находкой.

Здание планируют восстановить к 400-летию Новокузнецка. Также в планах отреставрировать скульптуры советских времён, которые находятся во дворе дома.

Комментарии 1
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Бусина
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Ну вот, еще один распил наметился.
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