Подобного здания, по словам экспертов, нет больше ни в Новокузнецке, ни в Сибири.

Речь идёт о доме № 4 на Пионерском проспекте. Он был построен в середине прошлого века. Раньше здание служило общежитием для рабочей молодёжи. Сегодня его официально признали объектом культурного наследия, сообщает novokuznetsk.su.

Реставраторы-архитекторы из Томска, приехавшие для исследования фасада многоэтажки и проектирования чертежа, пришли к выводу, что дом является уникальной находкой.

Здание планируют восстановить к 400-летию Новокузнецка. Также в планах отреставрировать скульптуры советских времён, которые находятся во дворе дома.