Новокузнечан в соцсетях предупредили о множестве диких ос в центре города.

Речь идёт о сквере Ермакова. Рядом с ним, на дереве у парковки, расположилось осиное гнездо. По словам очевидца, опасных насекомых там сотни.

«Рядом по проспекту с новорождёнными гуляют, дети бегают», — написал горожанин.

Новокузнечане в комментариях посоветовали свидетелю найти пасечника, который мог бы убрать осиное гнездо.