Новокузнечанам угрожают дикие осы
Сегодня 14:43
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Новокузнечан в соцсетях предупредили о множестве диких ос в центре города.
Речь идёт о сквере Ермакова. Рядом с ним, на дереве у парковки, расположилось осиное гнездо. По словам очевидца, опасных насекомых там сотни.
«Рядом по проспекту с новорождёнными гуляют, дети бегают», — написал горожанин.
Новокузнечане в комментариях посоветовали свидетелю найти пасечника, который мог бы убрать осиное гнездо.
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