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Новокузнечанам угрожают дикие осы

Сегодня 14:43
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay, ВКонтакте

Новокузнечан в соцсетях предупредили о множестве диких ос в центре города.

Речь идёт о сквере Ермакова. Рядом с ним, на дереве у парковки, расположилось осиное гнездо. По словам очевидца, опасных насекомых там сотни.

«Рядом по проспекту с новорождёнными гуляют, дети бегают», — написал горожанин.

Новокузнечане в комментариях посоветовали свидетелю найти пасечника, который мог бы убрать осиное гнездо.

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