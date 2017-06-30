В Новокузнецке временно не будут увеличивать стоимость проезда в муниципальном транспорте.

Такое решение на сегодняшнем заседании принял мэр города Сергей Кузнецов. Напомним, это связано с грядущим подорожанием маршруток. Как мы уже писали, за одну поездку теперь придётся платить 25 рублей (по транспортной карте — 22 рубля).

«Кроме того, для удобства пассажиров предполагается сверхнормативное увеличение объемов муниципальных пассажирских перевозок: продление муниципальных маршрутов и выделение дополнительных единиц транспорта», — рассказали в администрации города.

Сергей Кузнецов поручил найти источники финансирования и увеличить количество и частоту перевозок на городском транспорте.

Помимо этого, проезд в муниципальных автобусах, в трамваях и троллейбусах не подорожает до конца года. Ранее же власти, из-за бедственного положения транспортных предприятий, хотели поднять цену поездок в этом году.

Как ранее писал ВашГород.ру, новокузнечан тем временем призвали бойкотировать маршрутки.