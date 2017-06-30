Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 30 июня по 2 июля

Маршрутчики поднимают цены: а что ждёт муниципальный транспорт

Сегодня 14:55
2054
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Novokuznetsk.su

В Новокузнецке временно не будут увеличивать стоимость проезда в муниципальном транспорте.

Такое решение на сегодняшнем заседании принял мэр города Сергей Кузнецов. Напомним, это связано с грядущим подорожанием маршруток. Как мы уже писали, за одну поездку теперь придётся платить 25 рублей (по транспортной карте — 22 рубля).

«Кроме того, для удобства пассажиров предполагается сверхнормативное увеличение объемов муниципальных пассажирских перевозок: продление муниципальных маршрутов и выделение дополнительных единиц транспорта», — рассказали в администрации города.

Сергей Кузнецов поручил найти источники финансирования и увеличить количество и частоту перевозок на городском транспорте.

Помимо этого, проезд в муниципальных автобусах, в трамваях и троллейбусах не подорожает до конца года. Ранее же власти, из-за бедственного положения транспортных предприятий, хотели поднять цену поездок в этом году.

Как ранее писал ВашГород.ру, новокузнечан тем временем призвали бойкотировать маршрутки.

Комментарии 12
Добавить комментарий
аватар
Бусина
1 20
А что так-то???? В мае известили что будут по 20 рублей за проезд брать..........а тут решили что пока можно погодить???? Еще не все 710 млн потратили????? Можно годить пока????? Или это с умыслом, чтобы усилить давление масс на маршрутников??? Сырожа решил поиграть в политика???? И так на волне потом поддерживаемым массами в креслице губера опуститься????
ответить
аватар
Читатель
21 0
Наконец-то! Теперь поставьте муниципалку на 345, 26, 29
ответить
аватар
Всезнайка
24 0
а толк какой от этой карты транспортной, вот вы все сравниваете нас с др городами и тд. В Новосибирске например стоимость по транспортной карте 50%. Толку от скидки в 3р у нас я не вижу вовсе. Де-би-лизм
ответить
аватар
Местная 7780
11 0
Маршрутчики уже поторопились объявления в салонах повесить, что с 15-го июля проезд 25 рублей)))
ответить
аватар
stek
0 0
Они думают так снять возмущение жителей города.....
ответить
аватар
Лана
3 0
Местная:
Маршрутчики уже поторопились объявления в салонах повесить, что с 15-го июля проезд 25 рублей)))
Это из обязанность - оповестить население о повышении стоимости проезда.
Главное, что в объявлении "согласно приказу..." написано - (минус) 8 шрифтом, а стоимость - на пол-листа. Да, размер стоимости должен быть крупным, но не настолько.
ответить
аватар
вишенка
5 0
А что так-то???? В мае известили что будут по 20 рублей за проезд брать..........а тут решили что пока можно погодить???? Еще не все 710 млн потратили????? Можно годить пока????? Или это с умыслом, чтобы усилить давление масс на маршрутников??? Сырожа решил поиграть в политика???? И так на волне потом поддерживаемым массами в креслице губера опуститься????
Что Бусина, не нравится? Возмущаться стали? Молодец, Кузнецов.
ответить
аватар
555
1 1
Сергей Кузнецов поручил НАЙТИ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ и увеличить количество и частоту перевозок на городском транспорте. <<<------------------------- я плакаю с этого комика! Вот он даааал! мы сидим таки в какашках и думаем что делать! а он НАЙТИ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ! Пошол искать! Сей час ведер побольше наберу и пойду искать источник!
ответить
аватар
Перископ
7 0
Корякова молись,будет много штрафов
ответить
аватар
КоляYeti 13501
9 0
Корюкова для "любимого города" добилась чтобы питерцев-конкурентов отжали с тендера, а теперь творит что хочет. Жителям ея нытьё на удоражание от ФЗ «о транспортной безопасности» глубоко насрать — пусть предъявляет федералам — как это делают дальнобойщики про «Платона», а не глумится над жителями, НЕ ПУЩАТЬ ту барыгу к следующему конкурсу на перевозки, нет бобла на бизнес — пущай идет работать на завод, там и узнает на сколько подымают зарплаты, чебы платить за проезд подобным «автолайнам»…
ответить
аватар
petr
1 1
а почему все забывают,Что муниципальные получают субсидии...
и если посчитать, то себестоимость проезда у них не меньше 25 рублей...

да и кстати интересно- поручил найти спонсоров. так по логике- продлевайте маршруты, увеличивайте количество автобусов и забирайте пассажиров у маршрутников- гребите деньги...
а нет,что бы все это сделать надо оказывается спонсоров найти, значит видимо,Что то не так как говорят чинуши
ответить
аватар
Митрич
1 3
а толк какой от этой карты транспортной, вот вы все сравниваете нас с др городами и тд. В Новосибирске например стоимость по транспортной карте 50%. Толку от скидки в 3р у нас я не вижу вовсе. Де-би-лизм
Когда в условиях безудержных ростов цен каждый день покатаешься на работу и обратно, оценишь все прелести трехрублевой экономии... Это первое. И второе: это какие такие карты в Сибе дают 50-процентную скидку? Можно с этого места поподробнее?
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ