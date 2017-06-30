В Новокузнецке временно не будут увеличивать стоимость проезда в муниципальном транспорте.
Такое решение на сегодняшнем заседании принял мэр города Сергей Кузнецов. Напомним, это связано с грядущим подорожанием маршруток. Как мы уже писали, за одну поездку теперь придётся платить 25 рублей (по транспортной карте — 22 рубля).
«Кроме того, для удобства пассажиров предполагается сверхнормативное увеличение объемов муниципальных пассажирских перевозок: продление муниципальных маршрутов и выделение дополнительных единиц транспорта», — рассказали в администрации города.
Сергей Кузнецов поручил найти источники финансирования и увеличить количество и частоту перевозок на городском транспорте.
Помимо этого, проезд в муниципальных автобусах, в трамваях и троллейбусах не подорожает до конца года. Ранее же власти, из-за бедственного положения транспортных предприятий, хотели поднять цену поездок в этом году.
Как ранее писал ВашГород.ру, новокузнечан тем временем призвали бойкотировать маршрутки.
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Маршрутчики уже поторопились объявления в салонах повесить, что с 15-го июля проезд 25 рублей)))
Главное, что в объявлении "согласно приказу..." написано - (минус) 8 шрифтом, а стоимость - на пол-листа. Да, размер стоимости должен быть крупным, но не настолько.
и если посчитать, то себестоимость проезда у них не меньше 25 рублей...
да и кстати интересно- поручил найти спонсоров. так по логике- продлевайте маршруты, увеличивайте количество автобусов и забирайте пассажиров у маршрутников- гребите деньги...
а нет,что бы все это сделать надо оказывается спонсоров найти, значит видимо,Что то не так как говорят чинуши