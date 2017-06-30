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Названы самые нелюбимые автомобили для страховщиков

Сегодня 15:49
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
imenno.ru

Аналитики составили рейтинг самых «дорогих» машин для страховых компаний по ОСАГО.

Специалисты подсчитали, водители каких машин «привозят» в компанию самые большие убытки по ОСАГО после аварий. Исследование провели аналитики компании «АльфаСтрахование».

В список вошли только легковые автомобили. Мото-, спец- и грузовая техника, прицепы, тракторы, а также троллейбусы и другой городской транспорт из исследования были сознательно исключены, отмечает пресс-служба компании.

Первое и второе место досталось водителям «Ягуаров» и «Дэу». Выплаты по ним превышают сборы по ОСАГО с владельцев машин этих марок на 143 процента и 140 процентов соответственно.

Третье место за водителями автомобилей отечественных производителей ГАЗ, где на каждый рубль премии страховщики выплачивают 1,35 рублей выплат.

На четвёртом месте — водители ВАЗ. За их ошибки страховщики выплачивают по 1,34 рубля на каждый рубль сданной премии.

Пятое место заняли владельцы японских автомобилей «Датсун». Шестое — водители опять же японских «Дайхатсу». Показатели сверхубыточности составили 133 процента и 132 процента соответственно.

За ними плотно держатся водители китайских «Джили». Убыточность по данной марке — 130 процентов к сборам.

Последние три места в десятке самых убыточных для страховщиков автомобилей занимают зарубежные «Инфинити» и «Субару», где убыточность достигает 100 процентов.

Чуть менее «дорогими» для компании являются водители «Хонд» (96 процентов.

Комментарии 1
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Сергей
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Для страховщиков все наши авто любимые, нас много и все вам платим, а выплачиваете тем, кто пострадал и столько, чтобы вы не остались в убытке. И не стоит плакаться. Честно опубликуйте, сколько в течение года вами оплачено и сколько средств собрано. Тогда и будем рассуждать, кто приобрёл, а кто потерял.
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