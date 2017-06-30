Пенсии неработающих граждан станут больше в 2018 году.

Их планируют проиндексировать на 3,8 процента. Повышение намечено на 1 февраля следующего года, сообщает novokuznetsk.su.

При этом цена пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля. По прогнозам экспертов, в последующие годы (2019 и 2020) планируется индексировать пенсии на 4 процента.

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении минимального размера оплаты труда.