Россиянам повысят пенсии
Сегодня 16:15
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Пенсии неработающих граждан станут больше в 2018 году.
Их планируют проиндексировать на 3,8 процента. Повышение намечено на 1 февраля следующего года, сообщает novokuznetsk.su.
При этом цена пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля. По прогнозам экспертов, в последующие годы (2019 и 2020) планируется индексировать пенсии на 4 процента.
Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении минимального размера оплаты труда.
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