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Россиянам повысят пенсии

Сегодня 16:15
477
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
careerist.ru

Пенсии неработающих граждан станут больше в 2018 году.

Их планируют проиндексировать на 3,8 процента. Повышение намечено на 1 февраля следующего года, сообщает novokuznetsk.su.

При этом цена пенсионного балла вырастет с 78,58 рубля до 81,57 рубля. По прогнозам экспертов, в последующие годы (2019 и 2020) планируется индексировать пенсии на 4 процента.

Ранее ВашГород.ру сообщал о повышении минимального размера оплаты труда.

Комментарии 2
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Прохожий
3 0
Надо госдуру и карликов посадить на такую пенсию.Да думаю что сдохнут от такого "счастья" с голоду.
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алекс
2 2
Не выходите митинговать товарищи, смотрите что стало с Украиной после революции, уже уголь покупают у Трампа, скоро зерно,галушки и сало будут брать там же)
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