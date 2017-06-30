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Гид по городу

В Новокузнецке в День города откроется новое кафе

Сегодня 16:30
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Новокузнечан зовут на открытие кафе-пекарни «Брецель».

В заведении горожане смогут покупать свежую выпечку, кондитерские изделия, и, конечно, кофе. Работать «Брецель» будет ежедневно с 8.00 до 20.00.

«У нас будут завтраки и обеды, кофе с собой, wi-fi. Средний чек составит в районе 300 рублей», — рассказала ВашГород.ру руководитель компании.

Новое кафе находится на Кирова, 23а. В одном с ним здании работают другие популярные заведения — суши-бар «Манхэттэн» и «Ginzza», так что, пойдут ли горожане в «Брецель» за кофе — большой вопрос. А конкуренцию в выпечке предпринимателям может составить магазин «Ярче!», которое тоже располагается в этом доме.

Открытие кафе-пекарни запланировано на 12.00 1 июля.

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