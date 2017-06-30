Стало известно, когда продолжится возведения крупного бизнес-центра «Шервуд» в Кемерове.

Работы возобновятся не раньше августа 2017 года. Об этом Vse42.ru рассказал директор ИФК «Мера» Андрей Клепиков.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что строительство «Шервуда» приостановили. Причиной стала просьба крупного заказчика скорректировать проект.

14-этажное здание бизнес-центра планируется сдать в чётвертом квартале 2018 года.

Напомним, 14-этажный бизнес-центр «Шервуд» расположится на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Пролетарской.