Лазерная коррекция зрения в надёжной клинике — 19 300 рублей.

Хирурги офтальмологического центра «Омикрон» прошли обучение немецким стандартам лазерной коррекции зрения.

Проблемы со зрением рано или поздно настигают каждого горожанина. Справляться с ними можно по-разному: кто-то подбирает очки, кто-то постоянно покупает линзы. Но со временем все эти средства надоедают, хочется видеть чётко и ясно без лишних помощников. На помощь горожанам уже готов прийти офтальмологический центр «Омикрон».

Специальная технология коррекции зрения LASIK, которую применяют специалисты центра, поможет сделать ваш взгляд чётким, ясным и открытым за один день!

Многие горожане не решаются на смелый шаг, чтобы избавиться от проблем со зрением, хотя сегодня лазерная коррекция LASIK — достойная альтернатива очкам и линзам.

«Это испытанный и надёжный метод. Впервые LASIK применён в 1991 году. Более чем за 25 лет врачи накопили огромный опыт по проведению таких операций, оборудование было модернизировано, поэтому сейчас можно с уверенностью заявить о высокой эффективности и безопасности такой операции», — объяснила главный врач клиники Нина Каймакова. Операции проводят хирурги из Новосибирска Игорь Дановский и Олег Волков.

Кроме того, операция методом LASIK имеет целый ряд преимуществ.

«Операция длится не более двух минут на одном глазу, для проведения коррекции не требуется ложиться в больницу, она проводится в течение одного дня, вам даже не придётся брать отпуск или больничный. Кроме того, все операции проводятся на высокоточном лазере VISX Star S4IR компании AMO США, лидера мировой офтальмологии, кстати, такой же лазер стоит в Эксимере, — рассказывает генеральный директор Александр Падар. — Поэтому не стоит бояться раз и навсегда решить проблему со зрением».

Мы работаем уже два года и сделали более 2000 успешных операций. В декабре 2016 года нашу работу отметил благодарностью губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. 26 мая на торжественном приеме мэра города руководителю офтальмологического центра «Омикрон» Александру Падару была вручена награда как лучшему предпринимателя Новокузнецка в сфере медицины.

Лазерная коррекция зрения в Офтальмологическом центре «Омикрон» позволяет доступно и быстро решить вопрос с плохим зрением. Теперь стоимость снижена до 19 300 руб за один глаз.

Такая операция позволит сэкономить ваш бюджет. Например, упаковка однодневных линз на месяц стоит около 1 500 рублей, а две упаковки — уже 3 000 рублей. Итого за год вами будет затрачено около 36 000 рублей. За аналогичную сумму возможно проведение лазерной коррекции зрения обоих глаз. Результат вам будет служить долгие годы без лишних трат.

Перед операцией проводятся несколько исследований, по результатам которых определяется отсутствие или наличие противопоказаний.

Никаких скрытых комиссий: вам не придётся платить за анестезию, за наблюдение после операции, на разную степень миопии, а также наличия или отсутствия астигматизма.

Сделайте первый шаг к чёткому зрению вместе с офтальмологическим центром «Омикрон»!