Новоильинцы опять страдают от неприятного запаха.

Как ВашГород.ру сообщила читательница, амбре распространилось по району накануне утром.

«Утро 29 июня. На Ильинке снова воняет! Когда уже это прекратится? В том году ещё более-менее было, а в этом ужас просто, каждый день-через день дышать невозможно», — написала Ирина К.

По словам женщины, запах «явно органического происхождения».

Редакция связалась по этому поводу с Новокузнецкой природоохранной прокуратурой.

«В настоящее время в Роспотребнадзоре находится на рассмотрении обращение граждан по этому поводу. Им будет проведена проверка с целью установления причин и условий, которые повлекли за собой жалобы, а также пресечения, если будут установлены нарушения.

Проверка находится на контроле в Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуре", — рассказал ВашГород.ру природоохранный прокурор по Новокузнецку Дмитрий Григорьев.