Новоильинцы опять страдают от неприятного запаха.
Как ВашГород.ру сообщила читательница, амбре распространилось по району накануне утром.
«Утро 29 июня. На Ильинке снова воняет! Когда уже это прекратится? В том году ещё более-менее было, а в этом ужас просто, каждый день-через день дышать невозможно», — написала Ирина К.
По словам женщины, запах «явно органического происхождения».
Редакция связалась по этому поводу с Новокузнецкой природоохранной прокуратурой.
«В настоящее время в Роспотребнадзоре находится на рассмотрении обращение граждан по этому поводу. Им будет проведена проверка с целью установления причин и условий, которые повлекли за собой жалобы, а также пресечения, если будут установлены нарушения.
Проверка находится на контроле в Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуре", — рассказал ВашГород.ру природоохранный прокурор по Новокузнецку Дмитрий Григорьев.
Как ранее писал ВашГород.ру, в позапрошлом году проверка показала, что в неприятном запахе на Ильинке была виновата в том числе близлежащая птицефабрика. Напомним, неподалёку, в посёлке Степной, расположилась «Кузбасская птицефабрика».
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