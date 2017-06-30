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В Новокузнецке найдут виновников смрада на Ильинке

Сегодня 17:10
181
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Zazhyve.stb.ua

Новоильинцы опять страдают от неприятного запаха.

Как ВашГород.ру сообщила читательница, амбре распространилось по району накануне утром.

«Утро 29 июня. На Ильинке снова воняет! Когда уже это прекратится? В том году ещё более-менее было, а в этом ужас просто, каждый день-через день дышать невозможно», — написала Ирина К.

По словам женщины, запах «явно органического происхождения».

Редакция связалась по этому поводу с Новокузнецкой природоохранной прокуратурой.

«В настоящее время в Роспотребнадзоре находится на рассмотрении обращение граждан по этому поводу. Им будет проведена проверка с целью установления причин и условий, которые повлекли за собой жалобы, а также пресечения, если будут установлены нарушения.

Проверка находится на контроле в Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратуре", — рассказал ВашГород.ру природоохранный прокурор по Новокузнецку Дмитрий Григорьев.

Как ранее писал ВашГород.ру, в позапрошлом году проверка показала, что в неприятном запахе на Ильинке была виновата в том числе близлежащая птицефабрика. Напомним, неподалёку, в посёлке Степной, расположилась «Кузбасская птицефабрика».

Комментарии 3
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123
0 0
И в центре вторую неделю воняет откровенным Гэ...
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гыыы
0 1
Митрича на ВГ не допустили, пришлось ему во дворе разгружаться?
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Дон Хенаро 44051
0 0
И в центре вторую неделю воняет откровенным Гэ...
Кстати да, вчера с утра конкретно воняло...
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