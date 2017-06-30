Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 30 июня по 2 июля

В Новокузнецке заработал новый завод

Сегодня 18:00
573
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Администрация Новокузнецка

Местные власти возлагают на него большие надежды в плане улучшения экологической ситуации в городе.

В Новокузнецке запустили завод по производству сжиженного природного газа.

Сжиженный природный газ имеет ряд преимуществ. Это компактность хранения (при сжижении объём природного газа уменьшается в 600 раз), безопасность, экологичность (снижение вредных и токсичных веществ по сравнению с обычным топливом), сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Производительность первой очереди предприятия составляет 36 тонн в сутки, а в год — 12 960 тонн. Сейчас мощность завода позволяет заправлять 35−40 большегрузов в сутки. В перспективе предполагается расширение производства.

На заводе также планируется внедрить сервисное обслуживание двухтопливной газодизельной системы для большегрузов с гарантированным замещением дизельного топлива до 70 процентов.

В течение года в качестве эксперимента переведём несколько единиц коммунальной техники и пассажирского транспорта на газ. И рассчитаем экономический эффект. При снижении затрат будем ориентировать всю коммунальную технику и пассажирский транспорт муниципалитета на постепенный переход на газомоторное топливо, — отметил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

В открытие завода вложено 864 миллиона рублей. На предприятии создано 40 рабочих мест.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
54321
0 0
Какая окупаемость? Вопрос к Сергею Кузнецову. Ответа как я полагаю не будет?
ответить
аватар
Джессика
1 0
А вонь в городе не с новым заводиком связана???
ответить
аватар
Гость
0 0
А вонь в городе не с новым заводиком связана???
Это вам кажется ! Это из Сирии тянет
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ