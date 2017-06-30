Местные власти возлагают на него большие надежды в плане улучшения экологической ситуации в городе.

В Новокузнецке запустили завод по производству сжиженного природного газа.

Сжиженный природный газ имеет ряд преимуществ. Это компактность хранения (при сжижении объём природного газа уменьшается в 600 раз), безопасность, экологичность (снижение вредных и токсичных веществ по сравнению с обычным топливом), сообщает пресс-служба администрации Новокузнецка.

Производительность первой очереди предприятия составляет 36 тонн в сутки, а в год — 12 960 тонн. Сейчас мощность завода позволяет заправлять 35−40 большегрузов в сутки. В перспективе предполагается расширение производства.

На заводе также планируется внедрить сервисное обслуживание двухтопливной газодизельной системы для большегрузов с гарантированным замещением дизельного топлива до 70 процентов.

В течение года в качестве эксперимента переведём несколько единиц коммунальной техники и пассажирского транспорта на газ. И рассчитаем экономический эффект. При снижении затрат будем ориентировать всю коммунальную технику и пассажирский транспорт муниципалитета на постепенный переход на газомоторное топливо, — отметил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

В открытие завода вложено 864 миллиона рублей. На предприятии создано 40 рабочих мест.