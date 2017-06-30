Good Line на День города подарит новокузнечанам HD-каналы
Сегодня 17:25
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Компания «Good Line» подготовила подарок жителям Новокузнецка к 399-му Дню рождения города. Все пользователи «Большого ТВ» смогут получить пакет HD-каналов на выбор.
Для этого с 1 по 14 июля приходите в центр обслуживания в Новокузнецке на проспекте Строителей.
— Выбирайте любой из пакетов: «Детский HD», «Прогрессивный HD», «Кинозал HD», «Большой спорт HD» и «Медленное ТВ».
— Смотрите бесплатно любимые каналы весь июль!
Ещё нет «Большого ТВ»? Оставляйте заявку на подключение прямо в центре обслуживания и выбирайте бесплатный пакет каналов!
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