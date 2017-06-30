Сегодня, 30 июня, в Новокузнецке открыли отреставрированный памятник Маяковскому.

К 6 часам вечера на ярко украшенную площадь Маяковского подтянулись горожане. Мэр города Сергей Кузнецов произнёс вдохновляющую речь, напомнив горожанам о временах создания Кузнецкстроя.

«Спасибо, что вы работаете и вносите свой вклад в развитие нашего города. С праздником!» — заключил он и под торжественную музыку перерезал красную ленту.

После открытия памятника под живую музыку начались танцы.

Напомним, сегодня, в 22.00, на привокзальной площади откроют другую достопримечательность: знаменитую цитату Маяковского о Кузнецкстрое.