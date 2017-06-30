30 июня, как и предсказывали синоптики, на Москву обрушилась сильная непогода.

По прогнозам, таких дождей в столице не было с 50-х годов прошлого века. В Москве топит улицы.

Публикация от Зеленоград / Zelenograd (@zelenogram) Июн 30 2017 в 4:13 PDT

Вода заливает шоссе.

Публикация от Мои Люберцы (@mylubertsy) Июн 30 2017 в 5:21 PDT

Погиб один человек. По информации «Лайфа», это произошло из-за падения столба на машину.

Под Москвой молнией подожгло жилой дом.

Также известно, что на подлёте к Москве в два лайнера ударила молния. Один из судов направлялся из Астрахани во «Внуково», другой — из Праги в «Шереметьево». Никто не пострадал. Помимо этого, в аэропортах задержан 51 рейс, сообщает «RT».

МЧС просит граждан быть максимально осторожными и по возможности не покидать дома. А горожане тем временем делятся снимками непогоды.

Публикация от Иван Афанасьев (@insta_afanas) Июн 30 2017 в 6:05 PDT

Публикация от Lesya (@lesyacheese) Июн 30 2017 в 6:06 PDT

Синоптики сообщают, что ливни прекратятся к 18−19 часам по Москве.