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Новосибирск: Карта выходных с 30 июня по 2 июля

Буря в Москве: затоплены дороги, отменены рейсы

Сегодня 20:16
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

30 июня, как и предсказывали синоптики, на Москву обрушилась сильная непогода.

По прогнозам, таких дождей в столице не было с 50-х годов прошлого века. В Москве топит улицы.

Вода заливает шоссе.

Погиб один человек. По информации «Лайфа», это произошло из-за падения столба на машину.

Под Москвой молнией подожгло жилой дом.

Также известно, что на подлёте к Москве в два лайнера ударила молния. Один из судов направлялся из Астрахани во «Внуково», другой — из Праги в «Шереметьево». Никто не пострадал. Помимо этого, в аэропортах задержан 51 рейс, сообщает «RT».

МЧС просит граждан быть максимально осторожными и по возможности не покидать дома. А горожане тем временем делятся снимками непогоды.

Синоптики сообщают, что ливни прекратятся к 18−19 часам по Москве.

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