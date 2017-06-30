30 июня, как и предсказывали синоптики, на Москву обрушилась сильная непогода.
По прогнозам, таких дождей в столице не было с 50-х годов прошлого века. В Москве топит улицы.
Вода заливает шоссе.
Погиб один человек. По информации «Лайфа», это произошло из-за падения столба на машину.
Под Москвой молнией подожгло жилой дом.
Также известно, что на подлёте к Москве в два лайнера ударила молния. Один из судов направлялся из Астрахани во «Внуково», другой — из Праги в «Шереметьево». Никто не пострадал. Помимо этого, в аэропортах задержан 51 рейс, сообщает «RT».
МЧС просит граждан быть максимально осторожными и по возможности не покидать дома. А горожане тем временем делятся снимками непогоды.
Синоптики сообщают, что ливни прекратятся к 18−19 часам по Москве.
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