В Рособрнадзоре озвучили число старшеклассников, которые набрали 300 баллов на ЕГЭ.

В этом году таких результатов достиг 21 выпускник. Ребята получили 100 баллов сразу по трём сдаваемым предметам. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, пишет Лента.ру с ссылкой на ТАСС.

Минимальный порог в этом году не преодолело в два раза меньше детей, чем в 2016 году.

Напомним, 11-классники в обязательном порядке сдают ЕГЭ по русскому языку и математике. Кроме того, они самостоятельно выбирают для сдачи несколько предметов, необходимых им для поступления в вуз.

Всего, по данным Рособрнадзора, ЕГЭ в 2017 году сдают 703 тысячи человек.

Ранее ВашГород.ру сообщал о числе стобалльников в Кузбассе по информатике, физике, обществознанию, литературе и русскому языку. Также мы рассказывали, какие школы Новокузнецка выпустили больше стобалльников ЕГЭ.