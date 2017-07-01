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Что ждёт новокузнечан на День города

В Новокузнецке салютом и ярким шоу открыли новую достопримечательность

Сегодня 09:30
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Накануне вечером новокузнечане увидели настоящее шоу на привокзальной площади.

Перед запуском знаменитой цитаты Владимира Маяковского «Я знаю, город будет…» горожан заряжала драйвом новокузнецкая рок-группа «Левый берег».

Затем артисты в танце показали эпоху Кузнецкстроя.

И, наконец, кульминация праздника — оживает скульптура Маяковского! Поэт читает знаменитые строки, и в конце на начальных домах Курако, Металлургов и Бардина с фейерверком загорается цитата.

Бурю эмоций усилили фаер-шоу под зажигательный рок. По оценкам журналиста ВашГород.ру, на открытие букв пришли более пятисот человек.

Напомним, также вчера в Новокузнецке открыли обновлённый памятник Маяковскому.

Комментарии 1
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Всё бы ничего, но было ощущение, что мы пришли не на открытие цитаты Маяковского, а на концерт группы "Левый берег". Причём группа просто перепевает чужие песни. "Перемен требуют наши сердца" было здОрово и уместно))) Ну спели бы 2-3 песни...А то полтора часа. И ведущий смешной) Орал в микрофон постоянно, сам в облегающих штанишках, скачет, суетится...
Певичка в кожаных штанишках что там делала - непонятно. Опозорить таким исполнением такую вещь! Фреди Меркюри перевернулся. Тут, управление культуры, у вас провал...
А вот ожившая скульптура Маяковского - класс.
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