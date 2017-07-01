Накануне вечером новокузнечане увидели настоящее шоу на привокзальной площади.
Перед запуском знаменитой цитаты Владимира Маяковского «Я знаю, город будет…» горожан заряжала драйвом новокузнецкая рок-группа «Левый берег».
Затем артисты в танце показали эпоху Кузнецкстроя.
И, наконец, кульминация праздника — оживает скульптура Маяковского! Поэт читает знаменитые строки, и в конце на начальных домах Курако, Металлургов и Бардина с фейерверком загорается цитата.
Бурю эмоций усилили фаер-шоу под зажигательный рок. По оценкам журналиста ВашГород.ру, на открытие букв пришли более пятисот человек.
Напомним, также вчера в Новокузнецке открыли обновлённый памятник Маяковскому.
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Певичка в кожаных штанишках что там делала - непонятно. Опозорить таким исполнением такую вещь! Фреди Меркюри перевернулся. Тут, управление культуры, у вас провал...
А вот ожившая скульптура Маяковского - класс.