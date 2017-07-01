Накануне вечером новокузнечане увидели настоящее шоу на привокзальной площади.

Перед запуском знаменитой цитаты Владимира Маяковского «Я знаю, город будет…» горожан заряжала драйвом новокузнецкая рок-группа «Левый берег».

Затем артисты в танце показали эпоху Кузнецкстроя.

И, наконец, кульминация праздника — оживает скульптура Маяковского! Поэт читает знаменитые строки, и в конце на начальных домах Курако, Металлургов и Бардина с фейерверком загорается цитата.

Бурю эмоций усилили фаер-шоу под зажигательный рок. По оценкам журналиста ВашГород.ру, на открытие букв пришли более пятисот человек.

Напомним, также вчера в Новокузнецке открыли обновлённый памятник Маяковскому.